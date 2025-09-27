いとうあさこ、10年間交際の恋人と破局した過去初告白 結婚切り出されるも「じゃあもう終わりだって」
【モデルプレス＝2025/09/27】お笑いタレントのいとうあさこが、26日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。過去の恋愛を回顧した。
【写真】いとうあさこの初恋相手の大物歌手
「振り返ると人生の中で大きい決断をした時期があったんじゃないか」と振られると、しばし腕を組み考えた後「40歳の時じゃないかな」と口を開いたいとう。昔からいとうと親交のあるというお笑いタレントのカンニング竹山からの「彼を選ぶのか夢を選ぶのかっていう…」という情報が伝えられると、いとうは「39歳まで結構長くお付き合いしてた方がいらした」と過去に長期間交際していた男性がいることを告白した。
そして、「（結婚の話も）出ました。すごく長かった、10年ぐらい。全然テレビの仕事も何も決まってないし何も出てなかったんですけど…、それが38歳ぐらいだったかな」と結婚の話もあったことを明かしたが、「まだやっぱり私の中で『まだ今じゃない。まだネタ作ったりバリバリやりたい』って。ライブとかやったりしてたので、今そっちのことを考える余裕とかもないってなったら、向こうが『じゃあもう終わりだ』ってなったんですよね」と結婚に至らなかった当時の心境を振り返った。
MCの笑福亭鶴瓶が「テレビであんまり言うたことないやろ？」と問うと、いとうは「1回もないんじゃないかな」と初めての告白だと話し苦笑いした。（modelpress編集部）
情報：TBS
