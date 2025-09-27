手越祐也「イッテQ！」復活発表前のリークに本音 情報漏洩元に言及
【モデルプレス＝2025/09/27】手越祐也が、9月26日に放送された日本テレビ系バラエティー番組「行列のできる相談所 芸能人事件簿2時間スペシャル」（よる9時〜）に出演。情報漏洩について語った。
この日は、弁護士らに相談したい事前取材の様子が公開。手越は「腹立ってる時間も無駄だって思っちゃうから、怒りって感情は自分の生活にいらない」とあまり相談したいことがない様子で口に。「『やりすぎだろ』って思った仕事ほど、視聴者の反響が大きいんで、それでご褒美ですよね。骨折しようが何しようが、それで視聴者の記憶にさえ残ってくれれば、骨の1本2本くらい良くね？」と体を張る仕事も視聴者の印象に残ることが大切だと語った。
2020年の独立まで、NEWSのメンバーとして活躍していた手越。退所後4年間、レギュラー出演していた日本テレビ系バラエティ番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）への出演はなく、2024年10月に再出演を果たした過去も。「昔とかだと週刊誌くらいしかなかったのが、今はネットで暴露系とかX（旧：Twitter）でもリークサイト、個人でやってるものもいっぱいある」と情報解禁前に出演情報が出回ったしまったことがあったという。「たまに本当のが入ってたりするじゃないですか。となると反響がデカいので、すっごい人に知られる」と話題性が高く、「日本テレビの流すタイミングとか、SNSに流すタイミングとか、情報解禁のタイミングで（解禁したかった）」と残念に感じたと明かした。
現在、少数精鋭の会社を経営しているため「絶対ないです」と手越の周辺から情報が漏れたものではないと断言。さらに手越は「マイナスなことに時間とか使うのが…。だったら楽しいこと、もう1個別の仕事やったほうがいいじゃん」と話す一方で、リークは「嫌ですよ！」と告白。弁護士らは「違法ではない」が大半を占めたが、手越は「まあでも久しぶりに『行列』出させていただいて、今の事例出させていただきましたけども、正直どうでもいいと思います」とポジティブに爆笑していた。（modelpress編集部）
