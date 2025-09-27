新車211万円で「7人乗り」！ トヨタ「“新”最安3列シートミニバン」に大注目！ 「両側スライド」「レーダークルーズ」も付いて“十分”です！ 最廉価の「シエンタX」 どんな車？

直近の改良で「もっと充実装備」に

原材料費の高騰やクルマの高性能化などから、人気のミニバンでは新車価格が300万円以上が当たり前になってきました。

そんな価格高騰の現代でも、新車で200万円程度で購入できるミニバンがトヨタ「シエンタ」です。

国産でイチバン安い3列シートミニバン「シエンタ X」

2003年に登場したシエンタは、5ナンバーサイズのコンパクトボディに両側スライドドア、そして大人数が乗車できる3列シートを備えたコンパクトミニバンです。

ちょうどいい扱いやすさと実用性の高さから、初代モデルから多くの人気を集めています。

2022年8月に発売された現行車は3代目。先代の良さをそのまま引き継ぎ、国内のミニバン新車販売台数ではトップクラスをキープしています。

現行シエンタは、最新の「TNGA」プラットフォームの採用や、先進運転支援機能の装備、そして歴代モデルから引き継いだ愛らしいデザインが特徴的です。

ラインナップは、1.5リッターのガソリンモデルと、モーターを組み合わせたハイブリッドモデルの2種類。

その中でも最安となるシエンタはグレード「X」の2WDガソリンモデルで、販売価格（消費税込）は211万7500円です。

国内で販売されている3列シートミニバンの中では、驚くほど安い価格設定となります。

Xはシエンタのエントリーモデルで、ミドルグレードの「G」や上級グレードの「Z」と比べると、ややシンプルに設定されている部分もあります。

まずエクステリアでは、通常モデルのボディカラーが9色なのに対し、ブラック、ホワイトパール、ベージュ、アーバンカーキの4色のみの設定です。上級モデルに設定されているオシャレな2トーンカラーも選択できなくなっています。

他は中級のGと共通のエクステリアで、Zに装備されるライン発光のスタイリッシュなライトはないものの、視認性の良いLEDヘッドライトやLEDテールランプは標準装備となっています。

インテリアでは、ドアのファブリック巻きやステアリングの革張りなどが省かれています。また、内装色の上質なフロマージュカラーも選択できませんが、これ以外の他の部分では大きな違いはありません。

装備面もエントリーモデルらしいシンプルな設定で、パワースライドドアは助手席だけの装備、そしてディスプレイオーディオは非装着です。

オーディオについては社外品の後付けという選択肢もありますが、オプションで15万5100円から29万7000円で用意される純正ディスプレイオーディオを上乗せすれば、上級モデルと同じものを装着することも可能です。

また、後席用のUSB-Cポートがなかったりと小さな違いはありますが、基本的な装備としては必要にして十分といえるでしょう。

先進の安全装備では、衝突被害軽減ブレーキやレーダークルーズコントロール、さらにはオートハイビームや運転の先読みアシスト プロアクティブドライビングアシストなどを含む「トヨタセーフティセンス」を標準装備。

アダプティブハイビームシステムや高度運転支援「トヨタチームメイト」などの装備は設定もありませんが、日常では十分な安全装備といえます。

その他の細かな装備では、サイドカーテンエアバッグやチャイルドシート固定アンカー、坂道でもずり落ちないヒルスタートアシストも標準装備されています。

さらにはスマートキーやリアのプライバシーガラス、オートライトも装備。最低限の装備は充実し、利便性は高く設定されています。

シンプルな内外装や装備に細かな違いのあるXですが、コスパ重視の方にはぴったりのモデルです。3列シートのミニバンを新車で安く手に入れたい方は、ぜひ選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、2列シートで5人乗りモデルのシエンタもあります。5人乗りモデルのシエンタX 2WDガソリンモデルの価格（消費税込）は207万7900円。さらにお値打ちな価格設定となっています。

9月5日にはシエンタの一部改良モデルが発表されました。今回の一部改良では、新たな装備追加と安全装備のグレードアップ、メーカーオプションの標準装備化などが盛り込まれています。Xも対象となり、さらに買い得感が高まっています。

新しい装備として、電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が全グレードに標準装備されました。

また、ブレーキホールド機能では、オンにしたままでパワーオフしたときも、次の運転時にオンの設定が維持される機能が追加されています。

運転毎のブレーキホールド設定が必要なくなり、利便性が向上したトヨタブランド初の機能です。

ドライバー異常時対応システムも全グレードに標準装備され、ドライバーの運転維持が難しいと検知したときの警告機能、および車両操作機能も追加されています。

全グレードに標準装備されている「プロアクティブドライビングアシスト機能（PDA）」には、車線内走行時の常時操舵支援機能を追加。

オートエアコンも全グレードに標準装備されています。

一部改良でさらに魅力アップしたシエンタに、今後も要注目です。