◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場した。

ドジャースは前日２５日（同２６日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で快勝して、４年連続となる地区優勝が決定。試合後にはシャンパンファイトも行われ、ナインは美酒に酔いしれた。レギュラーシーズンはこの試合を含めて残り３試合だが、３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズもスタートすることもあって、この日はベッツ、フリーマン、エドマンら一部の主力がスタメンを外れて休養になった。

だが一方で、同じようにスタメンを外れた正三塁手のマンシーについてはロバーツ監督は「彼の状態は良くない。だから体を整えるために少し時間を与えようとしている。いい状態にしたいから。現状の問題は下半身にある。詳しくは言いたくないが、大きな心配はしていない。ただし、試合に出られない程度には問題だ。数日与えれば復帰できると願っている」と説明するにとどめた。