マツリダゴッホはパッと見は首が立っていて、外見が「凄くいい馬」とは言い難かった。しかし今までの経験から、それもサンデーサイレンス（以下SS）産駒の特徴ではないかと感じていたので、預かってほしいとの申し出に「おっ、ラッキー！」と内心ほくそ笑んだよ。何より元気の塊のようで、気持ちが走ることに前向き。筋肉が分厚いというより"長い"といった感じで、それが収縮してパワーを生み出すという印象だった。

デビューは2005年8月の札幌。春のクラシックではディープインパクトが2冠を達成、死して3年、SSの存在感はますます大きくなっていた。マツリダゴッホは3番人気だったが2着に7馬身差をつけるぶっちぎりの勝利。ただ、その後はなかなか態勢が整わなくて、結局クラシックには手が届かなかった。走りたいという気持ちに、まだ体の成長がついていけていなかったのだろう。

本格化の兆しが見えたのは2006年暮れの中山開催あたりから。12月に準オープンを勝ち、明け4歳1月のアメリカジョッキークラブカップで重賞初勝利、3月の日経賞でも3着に頑張った。この時点で「中山競馬場が合っている」という感触はあった。

3コーナーからスーッと上がっていって、直線で押し切るという自分の型を持っていた。けっして器用な馬ではないが、得意なこのパターンにハマれば……という手応えがあった。諸々の条件が付く乗り難しい馬だったので、レースではできるだけこの資質をよくわかっているマサヨシ（蛯名正義騎手）かノリ（横山典弘騎手）に依頼するようにした。

9月中山のオールカマーを勝ち、これならもしかしたら東京コースでもと天皇賞・秋に挑んだが15着と惨敗。大外16番枠ということもあったが、それ以上に長い直線がこの馬には不向きだったようだ。このあとは本来ならジャパンカップを使いたいところだったが、東京競馬場では2戦とも直線で失速している。ここはぐっと我慢、暮れの大一番に懸けることにした。

2007年の有馬記念はジャパンカップで3着に敗れ雪辱を期す前年のダービー馬メイショウサムソン、牝馬ながらこの年のダービーを勝ったウオッカ、桜花賞、秋華賞、エリザベス女王杯と勝ったダイワスカーレットなど、出走馬のGI勝利合計が16という超豪華メンバー。マツリダゴッホは9番人気の低評価だったが、一息入れたことで体調はよく、マサヨシも私も、妙な自信があった。

結果はご存じの通り。数多のGI馬相手に直線では突き放す強さ、ゴールの瞬間は「なんとマツリダゴッホ！」とアナウンスされたよ。

有馬記念を勝った後のGII3勝もすべて中山競馬場。とくにオールカマーは3連覇で、中山巧者、中山の鬼などと言われファンの記憶に刻まれた。ならば、中山で「マツリダゴッホ記念」というようなレースをつくってくれないかと思ってるんだけどな。

