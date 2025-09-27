復職目前の私に「手伝う」と申し出た不倫夫。その言葉に隠された本当の思惑とは｜助産師と不倫した夫の末路♯11【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第11話をごらんください。

復職の相談のため、鬼束課長と電話で話をした、まい。サバサバとした課長の様子に、思わず緊張してしまいます。夫にも入園準備を手伝ってほしいと思うものの、夫が自ら手伝うと言ったのは産院までの送迎でした。

©︎ponko008

©︎ponko008

まいは、電話で復職について、話している様子です。

©︎ponko008

©︎ponko008

鬼束課長との電話に、まいは少し緊張している様子ですね。

©︎ponko008

©︎ponko008

いよいよ復職が目の前に迫ってきた、まい。とはいえ、まだ入園に向けてやることは終わっていないようです。一息つくヒマもありません。

©︎ponko008

©︎ponko008

「夫にも手伝ってほしい」と、心の中でつぶやく、まい。普段、夫は仕事で忙しいとはいえ、今度は、まいも復職します…。夫婦で協力しながら、家事や育児をできたらいいですね。

©︎ponko008

断乳相談に行くという妻に、「車を出す」と申し出た、夫…。協力的なのはうれしいですが、不倫相手の助産師に会うためなのではないかと思うと、下心しかないように感じてしまいますね。

「迷惑をかけない人なんかいない」

©︎ponko008

©︎ponko008

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）