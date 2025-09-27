俳優の川口春奈（30）が26日、Instagramを更新。海外で撮影した写真を複数枚公開し、「最高のオフショットありがとう！」「ほんとに可愛い!!好きすぎる!!」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】川口春奈の“飾らない姿”サウナショットや寝癖、粉が吹いてる手

SNSでの“飾らない姿”がたびたび話題になっている川口。「ハンドクリームとかが苦手で。みよ、これがリアルな女優の手！手も足も粉がふいておる！」と説明している手の写真や、寝癖でボサボサになった髪の毛、日帰りで訪れたサウナでの様子などを披露している。

海外での“飾らない姿”

26日に更新したInstagramでは、アンバサダーを務めるブランド「FENDI」の「2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション」に参加するために訪れたイタリアでの写真を複数枚公開。

カーディガンにスカートを合わせたコーディネートやジャケットスタイルなど、フォーマルな装いでポーズを決める会場での様子のほか、ラフな格好でスイーツを頬張っている無防備な姿、メガネ姿の自撮りショットなど自然体な姿も公開している。

この投稿にファンからは、「オフのはーちゃん最高に可愛いです！」「自然な春奈ちゃん、やっぱり好感持てる！」「国宝級の美しさです」「わーん超いい写真ばっか!!」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）