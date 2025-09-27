¡Ö¼ºÌÀ¤·¤Á¤ã¤¦¡×½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¾×·â¤ÎÆÇÌ¸¹¶·â¤ËÁûÁ³ ¡Ö¸«¤ë¤âÌµ»´¡×¼Â¶·¤â¶Ã¤
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê9·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥¨¥Ð¥ó¥º¥Ó¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¾×·â¤ÎÆÇÌ¸¹¶·â¤¬ßÚÎö¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡¥ê¥ó¥°¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿»î¹ç¸å¤Î¡É¶ØÃÇ¤ÎÆÇÌ¸²ò¶Ø¡É¡£´éÌÌ¤òÄ¾·â¤µ¤ì¡¢ÎÐ¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¿Íµ¤½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î»Ñ¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡Ö½÷ÀÈÇ¥Ô¥Ã¥³¥í¡×¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¿ÀÍÍ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÐ¤À¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈáÌÄ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¥¢¥¹¥«¤¬·ãÆÍ¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¢¡õ¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¡¢¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤ÎÂÐÎ©¹½¿Þ¤¬¤Ä¤¤¤ËÉ½ÌÌ²½¡£ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î³Î¼¹¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¾×·â¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢¥¤¥è¡¢¥¢¥¹¥«¡¢¥«¥¤¥ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÁÈ¡Ö¸µ¥À¥á¡¼¥¸CTRL¡×¤Ë¤ÏÆâÊ¶¤Î²Ð¼ï¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥è¤ÈÂ¾Áª¼ê¤Î¸òÎ®¤òË¸³²¤·¡¢¥«¥¤¥ê¤òÀº¿ÀÅª¤Ë»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¹¥«¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤¬Æü¤ËÆü¤ËÁýÉý¡£½÷»ÒÉôÌç¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÃÊ¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¥ê¥¢¤È¥¤¥è¤Î¶¦Æ®¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¹¥«¤¬¼¹Ù¹¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Ï»Í¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¥Ï¡¼¥É¤Ê¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£¥ê¥¢¤¬¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¤ÇÎÏ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¹¥«¤Ï¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤ä¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤Å¸³«¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥«¤ÎÌ¿Îá¤Ç¥«¥¤¥ê¤¬¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â±ç¸î¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë¥¢¥¹¥«¤È¸òºø¡£¤½¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤¿¥ê¥¢¤¬¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬Ã±½ã¤Ê°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¢¤Ë¡¢¥¢¥¹¥«¤¬ÆÍÇ¡ÎÐ¤ÎÆÇÌ¸¤òÊ®¼Í¡£¥Ò¡¼¥ë»þÂå°Ê¹ß¤ÏÉõ°õ¤·¡¢Éüµ¢¸å¤â»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥º¥ó¥ß¥¹¥È¤¬Éü³è¡£À¨¤Þ¤¸¤¤ÎÌ¤ÎÌ¸¤¬¥ê¥¢¤Î´éÌÌ¤òÄ¾·â¤·¡¢Á´¿È¤òÎÐ¤ËÀ÷¤á¤Ê¤¬¤é»ë³¦¤ò¼º¤Ã¤¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ò¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ë»´¾õ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ABEMA¼Â¶·¤ÎÀ¶ÌîÌÐ¼ù¥¢¥Ê¤â¡Ö¸«¤ë¤âÌµ»´¤Ç¤¹¡Ä¡£´°Á´¤Ë´é¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¼ºÌÀ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÐ¤À¡×¡Ö¥Þ¥ß¡¼¤Î´é¤¬¡×¤ÈÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÎÐ¤Þ¤ß¤ì¤Î»Ñ¤Ë¡Ö½÷ÀÈÇ¥Ô¥Ã¥³¥í¡×¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¸«»ö¤¹¤®¤ëÆÇÌ¸¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ë³¦¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥ê¥¢¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¤¿¤á¤é¤¦¥«¥¤¥ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¹¥«¤Î¡Ö¤¤¤±¡ª¡×¤È¤¤¤¦°µ¤Ë¶þ¤·¡¢¥ä¥±¥¯¥½µ¤Ì£¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¡£¤µ¤é¤Ëµß±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥¤¥è¤â¡¢ÏÂ²ò¤òÁõ¤Ã¤¿¥¢¥¹¥«¤ÎÎ¢·ý¤ËÄÀ¤ß¡¢²ñ¾ì¤ÏÈáÌÄ¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥«¥¤¥ê¤ÎÈ¾µã¤¾õÂÖ¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¹¥«¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¬ßÚÎö¤·¡¢´°Á´¤Ë·èÎö¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¡£ºÇ¸å¤Ï¥«¥¤¥ê¤¬ÎÞ¤Î¡É¥¤¥ó¥»¥¤¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ü¡¼¡É¤òÊü¤Á¡¢·èÊÌ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡²òÀâ¤ÎËÙ¹¾¥¬¥ó¥Ä¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤ÎÀ¼¡£¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç´°Á´¤Ê¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¤òÀë¸À¤·¤¿³Ê¹¥¡£¥¢¥¹¥«¤ÎË½Áö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ÖRAW¡×½÷»ÒÉôÌç¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Íè·î³«ºÅ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤À¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë