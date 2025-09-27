潤沢な資産を持ち、悠々自適な老後を送っているように見える高橋さん（仮称・75歳）夫婦。一見幸せに見えますが、実は「親はお金があるから」と働かず、頼りきりの40代の息子がいます。わが子を放ってはおけないとお金を出し続けた結果、息子は自立からほど遠く、親の老後資金すら奪うようなひと言を言い放ったのです。「お金があれば幸せ」とは限らない家族関係について、具体的な事例とともにCFPの伊藤寛子氏が解説します。

「金はあるんだから」40代になっても親に頼るのが当たり前の息子

高橋さん（75歳）は大手商社の元役員です。専業主婦として家庭を支え続けた妻の聡子さん（72歳）と、都内の一戸建てで悠々自適な生活を送っています。

現役時代の高収入に加え、投資でも堅調に資産を形成。退職金等の運用も成功し、現在の資産はおよそ3億円。夫婦合わせて月約33万円の公的年金に加え、都内に保有するマンションからの家賃収入もあります。

銀行や証券会社の担当者からも、「充分すぎるほど余裕がありますね」と太鼓判を押されるほど、経済的には安定していました。しかし、そんな高橋さん夫婦には、お金があるゆえの深刻な悩みがありました。定職に就かず、親に頼りきっている40代の一人息子の健一さんの存在です。

高橋さんは仕事一筋で、息子との時間が十分に取れなかったこともあり、幼い頃からゲームや海外旅行、有名私立大学進学など、息子が望むものは何でも与えてきました。「お金を理由に何かを諦めさせたくない」との思いで、金銭的支援を惜しみませんでした。

健一さんは大学卒業後、一度は会社に就職したものの、「人間関係が合わない」と退職。再就職がうまくいかなくても、夫婦は「暮らしに困ることはないのだから、焦らなくて大丈夫」と、息子を急かすことはありませんでした。

しかし、その優しさが裏目に出ます。健一さんは安定した仕事に就くことなく、アルバイトなどを転々する日々。安定収入がないため、生活費のすべてを親が負担し、さらに月10万円のお小遣いを渡す生活が長く続いていました。

支援をやめようとしたこともありましたが、健一さんは「金があるのに何をケチるんだ」と悪びれる様子もなく、親に頼ることが当たり前になっていたのです。

親の老後生活も脅かす息子に感じた、後悔と恐怖

ある日、妻の聡子さんはあるパンフレットを眺めながら夫に尋ねました。

「ねえ、あなた。この施設どう思う？」

聡子さんが見せてきたのは、夫婦が密かに憧れていた高級老人ホームの案内でした。入居一時金2,000万円、月額費用は30万円。高橋さんも「景色の良い部屋で、安心して過ごせるのも良いな」と夢を膨らませていました。

ところが、横で聞いていた健一さんが「そんな贅沢をする金があるなら、俺に残してくれよ」と言い放ったのです。

「親の老後資金まで、自分のものだと思っているのか」

夫婦は我慢の限界に達しましたが、同時に「息子をここまで甘やかしてしまったのは、私たちの責任ではないか」という重い後悔がのしかかりました。

「我々が死んだ後、あの子は一人で生きていけるのか？ 残した財産をあっという間に使い果たすのではないか？」と恐怖が夫婦を襲いました。

息子が自立できない問題の本質とは…

自分たちだけでは、もうどうすることもできないと感じた二人は、資産家の相続問題に詳しいファイナンシャルプランナー（FP）を訪ねました。

高橋さんはこれまでの経緯と、「もうこれ以上息子にお金を渡したくない」「自分たちの老後のためにお金を使いたい」という思いを打ち明けました。FPは耳を傾けた後、こう切り出しました。

「問題なのは、親の援助を『当たり前』にしてしまったことです。そのうち働くだろうと援助の目的や期限、金額を決めずに続けてしまった結果、健一さんの中で『親の支援＝当然の権利』と誤った認識が根付いてしまったのでしょう。それと、幼い頃から『困った時は親が助けてくれる』という経験を重ねたことで、金銭感覚が育たず、自分で稼ぐ必要性を感じる機会も失われてしまったのかもしれません」

さらに、夫婦が働かない息子の現状を認めたくない気持ちから問題を先送りしたことで、長期的な依存を招いてしまったのではないかという点も指摘。財産については、「相続できるのが当たり前ではない」と強調したうえで、「資産はご夫婦のものであり、生前にどう使うかは自由です。遺言等によってお子さんへの渡し方を工夫することも可能です」と助言しました。

子どもの自立と親の老後生活を守るためのアクションのポイント

FPは高橋さん夫婦に、具体的なアクションプランをアドバイスしました。

・自立に向けて援助を打ち切る

感情的にならずに援助の打ち切りを明確な期日とともに伝え、書面にも残します。段階的に援助を減らすスケジュールを添えて、あくまでも「自立を促すため」であることを伝えます。

・第三者に介入してもらう

親子だけの話し合いは感情的になりがちです。FPや弁護士などの第三者に同席してもらい、冷静な話し合いの場を設定します。必要に応じて、就労支援を行う機関との連携も視野に入れます。

・自立への最初のステップに限りサポート

ただ援助を断つだけでは、後戻りになりかねません。本人が行動することが大前提ですが、就職活動にかかる費用や一人暮らしを始める際の住居の初期費用など、必要最低限のサポートを行います。

・資産配分と相続計画

夫婦の老後資金計画を具体的に立て、「夫婦で使うための資産」として線引きします。その上で遺言書や家族信託などを活用し、息子に一括で渡さず少額ずつ支給するなどの仕組みを検討することも可能です。

高橋さん夫婦は覚悟を決め、息子に援助の停止と、自立に向けてのサポートを行う意向を告げました。案の定、健一さんから激しい反発を受けましたが、「これは息子の自立のための最後のチャンスかもしれない」と二人の決意は揺らぎませんでした。

問題がすぐに解決するわけではありませんが、息子の自立と、自分たちの老後のために、ようやく一歩踏み出すことができました。

家族の未来を守るためのお金との関わり方

お金は本来、家族の暮らしを支え、豊かにしてくれるものです。しかし、使い方や渡し方を誤ると、かえって親子の関係をこじらせ、子どもの自立心を弱めてしまうことがあります。

子どもを支援する場合は、「何のために、どれくらいの期間、いくらまで」援助するかを明確に伝えることが大切です。支援の線引きをしっかり決めておくことで、親の優しさが「甘え」ではなく「自立への後押し」として伝わるでしょう。

また、資産や相続についても、まず自分たちの生活を最優先に考え、その上で「どのように使ってほしいか」という思いを遺言書などで形に残し、伝えておくことで、残された家族もその思いを受け止めることができます。

本当に子どもに残すべきものは、お金の額だけではありません。お金についてきちんと話し合い、親の意思やお金に対する価値観をしっかり伝えていくことが、家族の未来を守ることにつながります。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）