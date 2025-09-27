近年、「終活」という言葉が一般的になり、家族に負担をかけないための生前対策として関心が高まっています。一方、そんな終活を謳ったセミナーを入口に、不当な勧誘や押し売り、高額商品の販売など、高齢者の財産を狙った悪質な行為が後を絶ちません。60代の大野夫妻（仮名）の事例から、終活に潜むリスクとその対策をみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。

友人に誘われて…軽い気持ちで参加した「終活セミナー」

大野忠男さん（仮名・69歳）は、妻の和代さん（仮名・66歳）と暮らしています。

現役時代は教師として厳しくも愛のある指導を行い、たくさんの生徒を社会に送り出してきた忠男さん。定年後は月23万円の年金と、退職金を合わせた5,000万円の貯蓄に支えられ、穏やかな日々を送っていました。

そんなある日のこと。夕食時、妻の和代さんは夫の忠男さんに、次のように話しました。

「習い事仲間のAちゃんからね、『終活セミナー』に誘われたのよ。無料で相談できるし、参加者にはお土産もあるんですって。行ってきていいかしら？」

「終活セミナー？ いいじゃないか。行っておいでよ」

古希を目前に、「自分たちが亡くなったあと、子どもたちに迷惑をかけたくない」と、相続対策について話し合っていたこともあり、忠男さんは快く妻を送り出しました。

“お土産”につられて参加した和代さんでしたが、セミナーでは遺言書の書き方やエンディングノートの重要性など、終活の方法がわかりやすくまとめられており、目からウロコが落ちる思いでした。特に、「自分が元気なうちに準備しておくことが、家族への思いやりになる」という講師の言葉に、強く共感したといいます。

「ただいま！ すごく勉強になったわ〜！」

それからというもの、和代さんはセミナーの案内が届くたび、積極的に足を運ぶようになりました。

「ここなら安心して相談できる」

講師の説明はいつもわかりやすく丁寧でした。さらにセミナーに参加したことでで新しい仲間もできました。こうして、終活セミナーは和代さんにとって老後の暮らしを彩る新たなコミュニティの1つとなっていったのです。

忠男さんも、当初はそんな和代さんの様子をあたたかく見守っていましたが、数ヵ月経つと、妻の様子に違和感をおぼえるようになりました。

忠男さんが妻に抱いた違和感の正体

ある日、上機嫌で帰宅してきた和代さんは、忠男さんに言いました。

「今日、お墓を契約してきたの」

「えっ、お墓？ ちょ、ちょっと待ってくれ、相談もなしに突然どういうことだ」

あまりにも唐突な発言にうろたえる忠男さん。聞けば、セミナーに登壇した葬儀社の担当者から「生前に購入したほうが割安で手に入りますよ」と勧められ、400万円の墓地を購入する契約を結んでしまったようです。

「まあいいじゃない。安いんだし、早いに越したことないでしょ。それでね、次は仏壇の購入を考えてるんだけど」

忠男さんの忠告を聞くどころか、和代さんは300万円の仏壇を購入するべく、忠男さんを説得しようとしています。

「いまのうちに準備すれば相続税対策になるんですって。ね、いいでしょう？」

和代さんは、すでに家族葬のプランまでいくつか検討しているとのこと。契約書を目にした忠男さんは、顔を真っ赤にしながら声を荒らげました。

「いったいなにを考えているんだ！ 目ぇ覚ませ！」

矢継ぎ早に進められる契約の数々に、忠男さんは強い憤りを感じずにはいられませんでした。「家族を思っての行動」とはいえ、その思いが空回りし、和代さんは本来の目的から外れた方向へ進んでしまっていたのです。

近年増加傾向にある「終活詐欺」の恐ろしさ

近年、死後を見据えた財産の整理や相続対策などを指す「終活」という言葉が広く浸透してきました。しかし、その善意や不安につけ込んで巧みに金銭をだまし取る「終活詐欺」も増加傾向にあります。

代表的な手口としては、事例のようにセミナーでの高額な商品の勧誘や、葬儀費用を実際より高く請求するケース、墓石や仏壇などの高額商品の押し売り、不用品の訪問買取を装った不当な取引などです。

独立行政法人国民生活センターが公表した資料によると、訪問買取に関する相談件数は2020年以降も高止まりしています。

［図表］PIO-NETに登録された相談件数の推移 出所：独立行政法人国民生活センター※ 相談件数は2025年5月31日現在（消費生活センター等からの経由相談は含まれていません）

上記の相談はすべて終活詐欺に直結するわけではありませんが、「終活の一環で不用品を整理したい」と依頼した結果、トラブルに巻き込まれるケースも少なくないようです。

夫婦の「その後」

詐欺被害に遭わないための対策・予防策

今回、和代さんがハマった終活セミナーでは、遺言書やエンディングノートの作成練習、アンケート記入などを通じて、参加者の預貯金額や有価証券、保有不動産といった個人情報が把握されていました。こうした情報は悪質な事業者にとって「ターゲットを定める材料」となるため注意が必要です。

終活詐欺の被害を防ぐためには、次のことを徹底しましょう。

・訪問購入や勧誘は即決しない

・信頼できるセミナーを選ぶ

・情報は逐一家族と共有する

終活詐欺の被害を防ぐには、冷静な判断を心がけることが大切です。勧誘を受けても即決せず、契約書を持ち帰って家族や専門機関に相談すれば、被害に遭うリスクはグッと低くなります。

また、終活セミナー自体が危険というわけではありません。むしろ、自治体やシニア向けイベントとして公開されているものは信頼性が高い傾向にあります。一方、主催者や講師が不明瞭で、商品販売を強調するセミナーには注意が必要です。

最後に、終活は1人で抱え込まず、まずは家族と話し合いましょう。おひとりさまの場合は、行政の窓口を活用することで安心して準備を進めることができます。

夫婦で終活を再出発させた大野夫妻

その後、忠男さんは妻を説得し、契約を取り消すべく運営側に申し出ましたが、高額なキャンセル料が発生。結果として数百万円の損失を抱えることになりました。

自らの行動で子どもたちに遺す財産を減らしてしまった和代さんは、大きなショックを受けた様子です。

一方の忠男さんは、強く責めたことを反省しつつ「私や子どもたちのことを想って行動してくれたことは感謝している」と伝え、夫婦は今後2人で終活を行うことを約束。夫婦は地域包括支援センターに相談し、専門の職員から的確なアドバイスを受けています。

終活は不安や焦りから独断で進めるのではなく、専門家や行政の窓口を頼ることが大切だと学びました。損失は決して小さくありませんでしたが、夫婦は前を向き、万が一の際の準備を少しずつ進めているようです。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP