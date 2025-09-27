「ごはん上手に食べてるねぇ。足はお水の中だけどねぇ」



【動画】“ご飯前”の大はしゃぎっぷりもすごかった！

愛犬の成長記録として写真を撮り溜めている人は少なくないでしょう。今、Xではトイプードルの「エマ」ちゃん（1歳・女の子）の子犬時代の写真が話題になっています。



写っているのは、エマちゃんが生後2カ月のときに撮影された食事シーン。現在は美しいシルバーの毛並みですが、この頃は真っ黒な被毛でした。トレーの上にはごはんとお水の器が並べられています。すると、エマちゃんは水の器から近づき、左前足をお水の中に……どぼん。首をぐーんと伸ばして、ごはんのお皿に顔を突っ込みました。



予想の斜め上をいくごはんの食べ方に、思わずクスッと笑う人が続出。この投稿には1万件超の“いいね”が寄せられました。この懐かしくも愛らしい瞬間について、飼い主のXユーザー・エマです！さん（@emmarinko）にお話を伺いました。



まさかの行動に爆笑！ あの1枚が撮れた舞台裏とは？

ーー撮影当時の状況について教えてください。



「まだ生後2カ月、ドライフードをふやかしてあげていた頃です。フードとお水を一緒にトレーに乗せて置いたところ、何故か水入れの中に足を入れて横から食べ始めました。このあと、お水は別の場所に置くようにしたので、水入れに足を入れて食べたのはこの1回だけでした」



ーーこの光景を目にしたとき、どのような感想をお持ちになりましたか。



「正面から食べると思っていたので『そっちから！？』とびっくりしましたが、子犬らしい可愛さと面白さを記録に残しておきたくて、特に手を出さずそのまま見守って写真を撮りました」



ーーエマちゃんは成長にともなって変わったところはありますか。



「1番の変化は毛色です。赤ちゃん期の真っ黒から現在は明るいシルバーカラーになりました。当時900グラムしかなかった体重も今では3倍の2.7キログラムに。生後2カ月頃は一日の中でも『あれ、お昼寝前よりなんかちょっと大きくなってる気がする…』と変化を感じるほどすくすく育っていたので、よほどお腹がすいていたのかもしれませんね。小さい頃から今までずっと、食べることと遊ぶことが大好きなのは変わっていません」



読者の笑いと共感を呼んだこの一枚。コメント欄も盛り上がり、さまざまな声が寄せられました。



「かわいすぎる！」

「食べやすいんかな？」

「“足湯”しながらごはんね」

「足だけ小さいお風呂に（笑）」

「おもしろいね（笑）。かわいい」

「熱くなりがちな体を冷やしつつ…」

「あんよは冷たくてお口はおいしい。天国やないかい！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）