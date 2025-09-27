スポニチ

　JRAは26日、第104回凱旋門賞（フランスG1、10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）の出走予定馬18頭（26日時点の想定）を発表した。

　仏ダービー2着馬クアリフィカー（牡3＝仏ファーブル、父ロペデヴェガ）は日本馬アロヒアリイが制した夏のギヨームドルナノ賞3着をステップにアーク（凱旋門賞）トライアルの前走ニエル賞を制し、本番に弾みをつけた。ここが古馬と初対戦となる。

　同年ニエル賞覇者は06年レイルリンクが勝って以降、09年カヴァルリーマン、15年ニューベイ、19年ソットサスの3着が最高着順。昨年はソジーが1番人気4着に敗れた。クアリフィカーが勝てば19年ぶりVとなる。

　出走予定馬18頭（国は調教国）は以下の通り。

アヴァンチュール　（牝4＝仏フェルラン）

アルマカム　　　　（牡4＝英ウォーカー）

アロヒアリイ　　　（牡3＝田中博）

エストレンジ　　　（牝4＝英オメーラ）

カルパナ　　　　　（牝4＝英ボールディング）

キジサナ　　　　　（牝5＝仏グラファール）

クアリフィカー　　（牡3＝仏ファーブル）

クロワデュノール　（牡3＝斉藤崇）

ゲゾラ　　　　　　（牝3＝仏グラファール）

ジアヴェロット　　（牡6＝英ボッティ）

ソジー　　　　　　（牡4＝仏ファーブル）

ダリズ　　　　　　（牡3＝仏グラファール）

ビザンチンドリーム（牡4＝坂　口）

ホワイトバーチ　　（牡5＝愛マーフィー）

ミニーホーク　　　（牝3＝愛A・オブライエン）

ルファール　　　　（牡3＝仏JC・ルジェ）

ロスアンゼルス　　（牡4＝愛A・オブライエン）

ワール　　　　　　（牝3＝愛A・オブライエン）