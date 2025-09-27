北斗晶＆佐々木健介、夫婦で愛犬へのバースデーソング歌う動画公開「愛情たっぷり受けて皆幸せそう」「もお5才なんですね」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が26日、自身のインスタグラムを更新。夫・佐々木健介（59）とともに愛犬の誕生日を祝うほほ笑ましい動画を公開した。
【動画】「愛情たっぷり受けて皆幸せそう」夫婦で愛犬へのバースデーソングを歌う北斗晶＆佐々木健介
北斗は「今日、9月26日は でんでん&りんりんの5歳のお誕生日 お父さんとお母さんの下手くそな歌で♪お誕生日のお祝いをしました」と、夫婦で仲良く愛犬を前に「ハッピーバースデー」の歌を歌い誕生日を祝福する動画と写真をアップ。「いつまでも側にいてね ブルの寿命は短いと言われるけど 1日でもこの子達と長くいられますように お誕生日おめでとう」と思いをつづった。
この投稿にファンからは「あんなにちいさかったのに大きくなったね〜 これからも元気に長生きしてね」「お誕生日おめでとうございます 愛情たっぷり受けて皆幸せそう」「もお5才なんですね いつまでも元気で居てほしいですね」「おめでとうございます ずーっとずーっとパパママと楽しく過ごして下さい♪」などのコメントが寄せられている。
