ガールズグループaespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が25日、イタリア・ミラノで開かれたプラダ社の2026春・夏の婦人服ファッションショーにブランドアンバサダーとして参加した。韓国メディアが報じた。

10月末に発売予定の「2025ウインターコレクション」製品を活用し、優雅で現代的なテイラーリングが目立つベルベットジャケットとグレーカラーのデニムパンツ、シンプルなレザーパンプスでスタイリッシュなルックを演出した。

韓国のテレビ局JTBCは27日「ファッションショーの参加者の中で唯一、ファインジュエリーコレクションのネックレスを着用し、精巧な美しさを加えた」と報じた。

2月の「2025秋・冬」ファッションショーに続き、今年2回目のファッションショーに参加するKARINAは、真剣な目でショーを観覧することはもちろん、訪れたグローバルファンとも積極的にコミュニケーションを取るなど、魅力を発散した。

KARINAが所属するaespaは、10月4〜5日、福岡からスタートする、1万席以上規模の日本アリーナツアーを実施する。