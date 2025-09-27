相葉雅紀、18歳でマニュアル免許取得も「あまり意味なかった」
【モデルプレス＝2025/09/27】嵐の相葉雅紀が、26日深夜に放送されたパーソナリティーを務める番組「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（文化放送／毎週金曜24時〜）に出演。車に関しての思い出を語った。
この日の放送では、教習所や車に関する思い出についてトーク。相葉は「僕は18歳だったかな？18歳ですぐ（免許を）取ったと思うんですけど、マニュアルだったんですよね。ミッションで取って」と回顧。「これといってなんにもなかったな。ダブったりしたことないですね」と口にし、筆記試験も一発合格だったと明かした。
その上で相葉は「でも、免許を取ってから20年以上マニュアル乗る機会がなかった」と告白。「数年前に1回マニュアル車に乗ったんだけど、すぐやめちゃったから、結局マニュアルで取ったけどあまり意味なかったなぁみたいな感覚でいます」と語った。（modelpress編集部）
