欧米人の観客からの大きな拍手喝采

ドジャーズの大谷翔平選手が、大リーグ史上６人目となる２年連続50号ホームランを打つ前日の9月15日。ミラノ・スカラ座では、その晩の公演でヒロインを務めた日本人オペラ歌手（メッゾ・ソプラノ）の脇園彩が、客席から大きな拍手喝采を浴びていた。満員の客席には、筆者を含めて日本人もいるにはいたが、大半はイタリア人をはじめとする欧米人だった。

【写真】志望者は年々減る中…欧米で活躍する「日本人オペラ歌手」たち

オペラというジャンルが、必ずしも多くの人に馴染みがあるわけではないので、日本ではあまり大きく報じられてはいない。だが、ミラノ・スカラ座といえば、オペラが誕生した国イタリアに君臨する世界最高峰のオペラ・ハウスである。そこで主演するのは、野球でいえば、メジャーリーグの人気チームで八面六臂の活躍をするに等しい。

脇園彩

9月6日、9日、13日、15日の4回、脇園が主演した演目はジョアキーノ・ロッシーニ作曲『ラ・チェネレントラ』。しかも、チェネレントラとはイタリア語でシンデレラのことで、脇園は名実ともにシンデレラ物語の成功者となったのである。

このシンデレラの役（役名はアンジェリーナという）は、歌唱至難で知られる。細かく速い音符が連なる旋律を、声を転がすようにして歌うコロラトゥーラという技法を、それこそ激しいばかりに連続させて歌う場面が多いのだ。スキーのフリースタイル競技で、スピーディかつ華やかに滑り降りるように歌う、といえば伝わるだろうか。

だが、脇園はそれを、余裕をもって難なくこなしてしまう。しかも、アクロバティックな技巧がすぐれているのはもちろんのこと、そもそも、やわらかく練り上げられた均質な声で紡がれた旋律は洗練を極め、イタリア語は美しく、音質には東洋人の癖がまったく感じられなかった。

日本の若者が軒並み内向きになる中

東京藝大声楽科を卒業し、同大学院を修了後、2013年10月から文化庁新進芸術家海外研修制度研修員としてイタリアに留学。パルマ音楽院を皮切りに、世界的歌手が多く輩出するペーザロのロッシーニ・アカデミーで学び、超難関で知られるミラノ・スカラ座アカデミーを修了。その後、ミラノを拠点にヨーロッパで活躍している。

脇園と話して一番感じるのは、課題を見出す力と、それを合理的に解決する力に秀でているという点だ。すぐれた指揮者や歌手から受けるアドバイスや刺激も、自分が次に解決すべき課題に転換し、着実に克服していく。この能力は彼女が女子校最難関の桜蔭中学・高等学校の出身であることと、関係があるように思う。能力が高く、向上心がある生徒たちに囲まれ、そうした周囲から受ける刺激を、自分を磨く原動力にする力が身についたのではないだろうか。

ところで、オペラ歌手をめざして欧米で学ぶ若者の数は、近年、増えているどころかむしろ減っている。それも激減しているといっていい。

近年、日本の若者はすっかり内向きになってしまったが、異常な円安が続いて、その志向に拍車がかかっている。アメリカ国際教育研究所（IIE）によると、2023〜24年にアメリカの大学などに在籍した日本人は約1万4,000人。中国の約28万人と比較にならないのはもちろん、人口が日本の半数に満たない韓国の約4万3,000人にも遠くおよばない。この傾向は対ヨーロッパでも同じで、たとえば、欧州各地で行われているオペラ歌手のコンクール等も、受験する日本人の数は一時の数分の1にすぎないという。

将来の日本の国力を占うようで怖くなる状況だ。しかし、そんななかでも高い志があれば、たとえ生粋の欧米文化の分野でも、日本人が第一級の活躍をすることが可能であると、脇園の実績は示している。それが証拠に、最近、オペラを志して留学する若者が激減しているのに反比例するように、欧米のオペラで活躍する若者が増えている。多くの若者が内向きになるなか、あえて飛び出す若者には強い意志と気力がある。だから成功を勝ちとれるのだと思う。

脇園に次いでスカラ座アカデミーに入学

たとえば、脇園に似た道を歩んでいるのが杉山沙織（メッゾ・ソプラノ）だ。昭和音大声楽科を卒業し、同大学院を修了後、2023年に新国立劇場オペラ研修所を修了。その後、ペーザロのロッシーニ・アカデミーの研修生に選抜され、終了公演のロッシーニ作曲『ランスへの旅』で、脇園も歌った難役メリベーア侯爵夫人役を歌って絶賛された。筆者も聴いたが、かなりハイレベルだったこの公演で、すぐれた歌手たちに十分に伍して歌い、大きな拍手を浴びた。

その後、文化庁新進芸術家海外研修制度研修員としてイタリアに留学。数々のコンクールで優秀な成績を残し、ジュゼッペ・ディ・ステファノ国際声楽コンクールでの優勝の副賞として、今年7月にはシチリア島でロッシーニ作曲『アルジェのイタリア女』のイザベッラ役で主役デビューした。10月からは脇園の「母校」であるミラノ・スカラ座アカデミーに在籍する。

ミラノ・スカラ座研修所と並ぶ名門、ナポリのサン・カルロ劇場アカデミーを、この6月に終了したのが、やはりメッゾ・ソプラノの金子紗弓である。その終了公演として、同劇場で上演されたチマローザ作曲『秘密の結婚』を現地で鑑賞したが、洗練された声も技巧も日本人離れしていた。

金子と話していて伝わるのは、「絶対に一流になる」という強い意志で、それがあるから自分の磨き方も違ってくるのだろう。音の紡ぎ方が脇園と似ているのは、二人とも往年の名ソプラノ、マリエッラ・デヴィーアの愛弟子だからだと思われる。金子は11月に日生劇場でマスネ作曲『サンドリヨン』に主演する。サンドリヨンはフランス語でシンデレラの意味だが、彼女は日本での「シンデレラ物語」だけでは納得しない。公演が終ったらすぐにイタリアに戻り、自己研鑽を続けるという。

日本の若者にとっての良きロールモデルに

脇園と同い年で、東京藝大院修了後に同時にイタリアに留学し、一時はルームメートだったのが、現在はスペインのバレンシア在住の加藤のぞみである。彼女もメッゾ・ソプラノだが、もっと声がドラマティックで、力強いレパートリーに向くタイプだ。たとえば、今年2月に東京二期会が上演した『カルメン』の題名役などで、日本の観客にも強い印象を残しているが、活躍の中心は欧米である。

6月にはサルデーニャ島のカリアリの劇場で、ドニゼッティ作曲『ラ・ファヴォリータ』に主演。世界的テノールのアントニーノ・シラグーザを相手に、力強いが洗練された世界水準の歌唱を披露した。加藤の歌にも日本人の癖がなく、知らずに聴けばラテン系のすぐれた歌手が歌っているとしか思えない。10月にも南イタリアのバーリで、ヴェルディ作曲『ドン・カルロ』のエボリ公女という大役に挑む。ちなみに、カリアリの劇場もバーリの劇場もイタリアの主要劇場である。

女性、それもメッゾ・ソプラノの活躍だけでもまだあるが、キリがないので男性も一人だけ紹介する。東京藝大を卒業し新国立劇場オペラ研修所を修了した井上大聞。多くのコンクールで優秀な成績を残し、ボローニャ歌劇場をはじめ多くの劇場で舞台を踏み続けている。日本人が苦手な滑稽味を醸し出す役も、言葉をたくみに操りながらハイレベルにこなす。

彼ら20代から30代の歌手たちの活躍もまた、大谷翔平や欧州リーグで活躍するサッカー選手らと同様、私たち日本人に元気をあたえてくれる。それだけではなく、強い意志をもって取り組めば結果は出る、ということを教えてくれる。

紹介したのはオペラの事例だが、彼らのような活躍が若者にとってのよいロールモデルとなり、多くの分野で日本人が外に羽ばたいてほしいと願う。このまま内向き志向が続けば、日本はもはや世界に伍していくことができなくなってしまうだろうから。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

