◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は空振り三振に倒れた。

前日２５日（同２６日）に敵地・ダイヤモンドバックス戦で地区優勝を決めたドジャース。試合後にはシャンパンファイトも行われ、ナインは美酒に酔いしれた。レギュラーシーズンはこの試合を含めて残り３試合だが、３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズもスタートすることもあって、この日はベッツ、フリーマン、エドマンら一部の主力がスタメンを外れて休養になった。

だが、大谷は本塁打王争いのまっただ中で、フィリーズのシュワバーを２本差で追っている。３年連続の本塁打キングへは１打席でも増やしたい状況。大谷の休養について問われたロバーツ監督は「私はそれを彼に聞いたが、彼はそれは私（監督）の判断だと言った。私はまだどうするかを決めていない。我々としても決定はしていない。検討中だ」と話すにとどめた。ロバーツ監督も本塁打王争いを後押しする意味もあって、この試合でもスタメン起用した模様だ。