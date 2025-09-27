妻を見下したり不倫をしたりと、好き放題やっていた男性には天罰がくだるのが世の定め。そうなってから家族や友達に泣きついても、見放されてしまうのがオチです。

今回は、モラハラと不倫で仕事もお金も失った男性の話をご紹介いたします。

母に勘当された

「妻に対するモラハラと不倫がきっかけで、離婚を告げられました。元々、夫婦仲は冷め切っていたしさっさと離婚してやるつもりでいたら、なんと妻から慰謝料を請求されてしまいました。しかもいつの間にか妻はモラハラと不倫の証拠を集めていたため、それが認められて払わざるをえない状況に……。おまけに妻は俺の会社にまで連絡をし、モラハラと不倫のことをバラされたため、上司に呼び出されて処分されました。職場にいづらくなったので退職をしましたが、実質クビみたいなもんですね……。

お金も仕事もなくなり、生活がきつかったので、母に『お金をかしてほしい』と連絡すると『うちに息子はおりません！』『オレオレ詐欺をするならほかを当たってちょうだい！』と言われて勘当されました。昔からの親友にも連絡したけど絶縁され、完全にひとりぼっちになってしまいました」（体験者：30代 男性・無職／回答時期：2025年7月）

▽ 一人の大切なパートナーを傷つけて裏切ったくせに、自分が窮地に追い込まれると人に頼ろうとするなんて卑怯ですよね。新しく仕事を見つけて、これまでのことをしっかり反省して生きていかなくてはいけません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。