

日本人は極めて強い「消化力」を持っているという（写真：metamorworks／PIXTA）

さきの参院選でも争点となった「外国人の受け入れ」問題について、作家の五木寛之氏はかねてから「日本は外国からどんどん人を受け入れるべき」だと考えているそうです。

昨今では、なかば感情論的に「日本人ファースト」が叫ばれてもいますが、日本の文化や歴史に造詣の深い五木氏の主張にはどんな真意があるのでしょうか。読者への問いに答える形でまとめられた同氏の著書『あきらめる力』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

実は「日本古来」に混じっている「異国」

【問】グローバル化という言葉が盛んに言われるようになった昨今、自分たち日本人の足もとを見つめ直す必要を感じます。国内外の様々な地域を旅された五木さんが考える、日本や日本人とは何でしょうか？

【答】日本はエキゾチックな国

1970年、当時の国鉄が個人旅行客の増大を目的に「ディスカバー・ジャパン」というキャンペーンを展開しました。

コンセプトは「日本を発見し、自分自身を再発見する」。全国津々浦々の駅に大きなポスターを貼り、新聞やテレビで特集を組むなど、一種の国民運動のようなムードが作り上げられていきました。

そのディスカバー・ジャパンが一段落ついた頃、キャンペーンのプロデューサーだった電通の藤岡和賀夫さんが私のところに、「次のテーマとして、ほかに何か新しいアイデアはないですか」と相談にきました。

そこで私が提案したのが、年配の方は覚えていらっしゃるかもしれませんが、「エキゾチック・ジャパン」というテーマだったのです。エキゾチックとは「異国情緒がある」という意味です。

なぜ日本を表現するのに「エキゾチック」だったのか。それは、われわれが「日本らしい」「日本古来」と思っているものの中には、実は多分に「異国」が混じっているからです。

たとえば、京都の祇園祭（ぎおんまつり）。古都・京都において千年以上の歴史を有している伝統的な祭りですが、ビルの間の大通りを巡行する「山」や「鉾（ほこ）」を見れば、まさに異国の情緒があふれています。

山や鉾を飾るのは、中国製の緞通（だんつう）や綴錦（つづれにしき）、ペルシャやトルコの緞通、ヨーロッパ諸国製のタペストリー、インド製の刺繡（ししゅう）です。

また、高野山は真言密教の総本山であり、古くから日本仏教の聖地のひとつとされてきましたが、そこで祀（まつ）られる大日如来をはじめとした諸仏の多くは、インド起源の神様です。映画『男はつらいよ』の主人公・寅さんの故郷、柴又には帝釈天（たいしゃくてん）が祀ってあります。帝釈天もインドの神様です。

われわれがつい誤解してしまうのは、古きもの、歴史あるものを訪ねれば、そこに日本固有のものがあると思ってしまうことです。しかし、実際は違います。「日本古来」「日本の伝統」の表皮をむいていくと、現れるのはインターナショナルでエキゾチックな異国の姿なのです。

日本や日本人について考えるときも、こうした視点は重要です。ナショナルな面を見ると同時に、インターナショナルな面も見る。日本文化とひとくちに言っても、そこには様々なものが交錯しています。

主流は中国・朝鮮半島を経由した東アジアルートでしょうが、ほかにも南方系ルートもありますし、シベリアやロシアから来た北方系の文化も入っています。

日本人が持つ異文化の「消化力」

では、「日本はエキゾチックな国」という前提に立った上で、あらためて「日本とは何か？」と考え直してみると、どのような姿が浮かび上がってくるでしょうか。

考えるヒントは、「日本に流れ着いた多様な文化が、この国や風土の中でどのように育ち、根付いていったか」というプロセスを見ることです。

日本人は極めて強い消化力を持っています。ここで言う「消化力」とは、海外から貪欲に文化や知識を学び取り、それを自分たちの国や風土に合うように変えていく力のことです。

たとえば、同じ仏教でも、日本の仏教は、ブッダの仏教（原始仏教）とも中国の仏教とも異なっています。長い年月をかけて独自の発展を遂げてきたからです。

異国の文化の消化は、日本にかぎったことではなく、世界中どこの国も行っています。

ローマはギリシャの文化を、ヨーロッパ諸国はギリシャやローマの文化をそれぞれに消化し、自分たちの文化を築いてきました。キリスト教も同じで、イギリスでは英国国教会が生まれ、ロシアにはロシア正教会があります。

私は常々、異文化の消化の仕方にその国らしさが見えるんじゃないか、と考えてきました。ただ、そうは言っても、「日本的な消化とはこういうことだ」とはっきりとは断言できないのが、正直なところです。

ひとくくりにできない「日本人」

『日本人のこころ1』（講談社、のちに筑摩書房で文庫化）という本の中で、私は京都についてこう書きました。

「まるで、玉葱（たまねぎ）の皮をむくように、京都とはこういう町だというふうに考えると、しばらくしてその一枚下に、いやそうでもない、やはりこうかもしれない、というのがでてくる。

そう思っていると、さらにそのまた一枚下に新しい京都の顔が見えてくる。なんともいえない、奥深い、そして謎をたくさん秘めた町だという感じがする」

京都というひとつの町だけでもこの有様ですから、日本という国全体になれば、さらにつかみどころがありません。

日本各地を旅して回り、いくつかの土地では何年か暮らしてみた実感として、たしかに言えることがあるとすれば、それは「日本人にもいろいろいるなぁ」ということです。

方言が地方単位ではなく、実際には村の中でも集落ごとに異なるように、日本人というものもひとくくりにはできない。

ご質問の答えにはまったくなっていませんが、「日本とは何か？」という問いに対して自分の実感を言葉にすれば、やはりこういうことになってしまうのです。

「日本の都」を作り上げたのは外国から来た人々

【問】近年、外国人労働者の受け入れ拡大のニュースが大きな話題となっています。現代の外国人労働者問題、ひいては移民問題をどのように見ていますか？

【答】外国人は受け入れるべき。ただし、かつてのように

先ほどもご紹介した『日本人のこころ1』という本の中で、大阪を再生させるためのアイデアとして「より多くの外国人を生活者として積極的に受け入れる」「外国の人たちが過半数を占めていて、そこで生活しているというような環境をつくりだす」と書きました。

そうした考え方は現在でも変わっておらず、日本は外国からどんどん人を受け入れるべきだと思っています。

ただ、私が言うところの外国人の受け入れと、いま、国で議論されている話は、趣旨が根本的に異なります。

歴史を振り返ってみると、かつての日本にとって、外国は先進国であり、外国からやってくる人びとは美術工芸や土木工事の技術を持っていたり、特別な知識や情報を持っている、言うなればエリートでした。

先日、京都の西陣に行く機会があったのですが、あそこの人たちのルーツをたどっていくと、大陸から渡ってきた秦氏（はたうじ）に行き着きます。

その他の伝統的な文化や産業のほとんども、その源流は大陸半島経由の渡来人にあります。

われわれは京都を「日本の古都」「日本の伝統文化が残っているところ」と思いがちですが、当時の最先端の知識、技術、文物を伝え、日本の都を作り上げたのは、ほかでもない外国からやってきた人びとなのです。

いま、日本で議論されている外国人労働者問題は、安価で、単純作業のための労働力をいかに確保するか、ということに主眼がおかれています。

その発想は安易だし、どこかに驕（おご）りがあるんじゃないかとも思うのです。そんな考え方をしているかぎり、国は痩せ衰えていくだけです。

異文化を持ち込み、刺激を与えてくれる存在





今後、日本の人口はどんどん減少します。それに伴って、単純労働に従事する人の数はもちろん、新しいアイデアやテクノロジーで時代を切り拓く先駆的な人の数も減っていきます。

だからこそ、これからの日本に必要なのは、「かつてのように」外国人をどんどん受け入れることではないでしょうか。

国際結婚ももっと広まっていいと思います。

スポーツの世界を見れば、テニスの大坂なおみさんや、陸上のケンブリッジ飛鳥さん、野球のダルビッシュ有さんなど、ハーフやクォーターの選手の活躍が目立ちます。

外国人を、安価な労働力として見るのではなく、異文化を持ち込み、日本という国に刺激を与えてくれる存在として考える。

国も企業も、そんな視点を持って、外国人労働者問題を考えなければならないのではないか。私はそう思うのです。

（五木 寛之 ： 作家）