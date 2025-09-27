Photo: にしやまあやか

築約50年の鉄筋コンクリートビルの一室をオフィスとして使っています。

しかし南向きのこの部屋、なんとエアコンがありません。冷房のある隣室から扇風機で冷気を送ってやり過ごしているものの、日光が入り込む今の季節の午前はさすがに厳しい。

そこで、窓に貼るだけで部屋の温度を最大6℃下げるという断熱シート「キャプテンDAMAGAシート」を貼ってみることに。

日差しと熱気に悩まされるこの環境で、「キャプテンDAMAGAシート」はどれくらい役立つのか、変化を体感でレビューしたいと思います。

貼るだけで遮熱率80%。部屋の温度が最大6℃下がるシート

こちらが今回窓に貼り付けてみる「キャプテンDAMAGAシート」。韓国で長年断熱シート技術を研究するメーカーが開発した無接着剤断熱シートで、水だけで貼り付け可能です。

見た目は薄手のデスクマットのような質感で、ほんのり紺色がかった見た目。可視光線透過率は約75％で、窓に貼っても室内の明るさ大きく損なわないのが特長です。

紫外線は99％以上カットし、遮熱率は80％。さらに、結露防止や飛散防止にも役立つため、節電や防災対策やインテリア保護の面でも効果が期待されています。

特別な工具は必要なし。素人でも簡単に貼り付けられる

今回施工するのは、こちらの窓。

80cm×90cmの窓3枚と、80cm×40cmほどの小窓3枚の６面に分かれているため地味に手間ですが、「施行」という言葉がかなり大袈裟なくらい作業は単純です。撮影も含め、作業は2人で1時間以内で終わりました。

窓を拭いて綺麗にしたら、霧吹きで水をかけ、シートを貼り付け。

あとは付属の緑色のヘラで水と気泡を抜き、余分な部分をカッターでカットするだけ。

こちらの窓にはすでにシートが付けられていますが、ぱっと見ではわからないいくらい自然。あまり器用とは言えない筆者でも十分許せる仕上がりにできました。

あえて大変だった点を挙げるとしたら、カッターでの切断くらい。刃の切れ味が悪いとシートが引っかかりやすくなるので、あらかじめ新しい刃に替えておくとスムーズです。窓を傷つけないかと慎重になりがちですが、しっかり力を入れた方がキレイにカットできます。

施工後は、窓がほんのり青みがかり、少し部屋が暗くなったように見えます。とはいえ暗くなりすぎているることはなく、違和感もありませんでした。

「キャプテンDAMAGAシート」は、フィルムが持つ遮熱機能に加えて窓から室内の熱を逃がしにくくします。夏は暑さをカットし冬は暖気を逃さないので、冷暖房の効きはもちろん節電効果も期待できそう。

外からの熱気が和らいだ

肝心の効果は、日差しが差し込む午前中にチェックしてみました。いつもなら熱気がこもる時間帯ですが、「キャプテンDAMAGAシート」を貼り付けた後は、隣の部屋から冷気を回せば十分に過ごせるように。外からの熱気が和らいだように思います。

実際、同じ方向に面した未施工の窓と比べると、窓に触れたときの熱の伝わり方が明確に違いました。シートを貼った窓の方がガラス自体が熱を持っていたんです。これはガラスが熱を跳ね返してくれている証拠では…!?

劇的な変化というわけではないものの、前より確実に快適になりました。この“じわっと効く”感じがむしろ自然で良いですね。冷房のない環境でこの差を感じられたので、冷房のある部屋でも、設定温度の引き上げや冷房効率UPによる節電も確かに叶えられそう。めちゃくちゃ大ヒットしているのも納得です。

「キャプテンDAMAGAシート」は暑さだけでなく、冷気にも対応する優れもので1年中活躍してくれます。気になった方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

