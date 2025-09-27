

ドアのパターンが左右で違うなどかなり遊んだデザインが施された2台のミニ（筆者撮影）

【写真】2大「お洒落ブランド」のコラボレーションで作られた2台のMINI

BMW傘下のブランド「ミニ」が、2025年9月初頭にユニークなモデルを2台同時に発表した。

注目点は、3者のコラボレーションで実現したこと。ここに自動車ビジネスにおける興味深い点がある。この「3者」について追々説明しよう。

2台のミニとは、ラリークロスのイメージの「The Machina（ザ・マキナ）」と、パッチーワークのように異素材が組み合わされた車体の「The Skeg（ザ・スケグ）」。

「ミニで私たちはつねに、さまざまな試みをしてきました」

発表会場になったミュンヘンのミニディーラーの店舗で、ミニ・ブランドを統括するシュテファン・リヒマン氏は語った。

（注：リヒマン氏は2025年10月1日付けでBMWグループのヘッド・オブ・トレジャリーに着任）

「今回、発表のDeus Ex Machina（デウス・エクス・マキナ）とのコラボレーションも、その一環です」





ミュンヘン市内のミニディーラーで行われたメディア向け発表会にて（筆者撮影）

デウス・エクス・マキナは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州キャンパーダウンで2006年に創業したライフスタイルブランドだ。

サーフィンやスノーボード、それに付随したウェアで人気を呼び、企業としての価値が上昇。2017年には、ミラノのファッション業界に身を置く人たちに株式の大半を売却したことでも、話題となった。

企業価値を上げたビジネスのひとつに、2輪車のカスタマイズがある。とりわけ、BMWモトラッド（モーターサイクル部門）との協業が注目された。

2015年には「ロード・オブ・ザ・リング」で人気の出た俳優、オーランド・ブルームと3者で「S1100Rカスタム」を制作。

ほかにも、BMWのスクーター「CE 04」を使ったカスタムをはじめ、オーストラリアやフランスなど、各国のBMWモトラッドと協業を行ってきている。

【写真】2大お洒落ブランドのコラボレーションで生まれた2種類のミニ（27枚）

デウス流JCWの提案

今回、ベースになったミニは、「JCW（ジョン・クーパー・ワークス）」3ドアのガソリンモデルと、バッテリー駆動モデル。

どちらもクルマ好きにとってドライブを楽しめるモデルだが、ミニがさらに一歩踏み込んだのは、話題性の喚起だ。

市販の予定はいまのところないそうだが、デウス・エクス・マキナが持つ市場でのポジティブなイメージを利用して、ミニの潜在的購買層へのアピールを図るのが目的。

たしかに、いままでのミニ、というか、クルマにはなかった要素が散見される。



異素材がパッチワークのように使われたボディの「ザ・スケグ」（写真：MINI）

たとえば、サーフィンのイメージを強く盛り込んだザ・スケグ（サーフボードのフィンのこと）は、各所にサーフボードを思わせる半透明の合成樹脂が使われている。

デザイン的な効果は、フロント部に顕著だ。システムを起動させると、樹脂で覆われたフロントマスクに、LEDで光るグリルの輪郭が浮かびあがる。

もうひとつはルーフ。やはり半透明の合成樹脂がはめこまれている。そこにサーフボードを載せるには、2本のストラップを使う。



2本のストラップを装備するというサーフボード用ルーフキャリアに対するユニークな提案（写真：MINI）

衝突安全性の面で、このまま市販化できないのはあきらか。でも、BMWのスクーターに大きなギターアンプ型のスピーカーを取り付けるコンセプトモデルを実現してしまうのが、デウス流のデザインだ。

もう一方はモータースポーツのイメージで

一方のザ・マキナは、「モータースポーツで名声を確立したミニならではの表現」とリヒマン氏。

ボンネット先端には4連のライトポッドが据え付けられ、車内をのぞくと、レースカーのように長いシフターと薄いフルバケットシートが目をひく。ラリークロス（舗装された道も走るラリー）用マシンを思わせる仕上げだ。



4連のライトポッドは往年の「ミニ・クーパー」も連想させる（写真：MINI）

一度、合成樹脂製のフルバケットシートに体を収めると、次にそこから出るのはひと苦労。人工スエード巻きのステアリングホイールといい、ストリップダウンされた内装といい、かなり本格的な演出だ。



「DEUS」のロゴや◯と✕のモチーフが見られるが、仕立ては競技車両のよう（写真：MINI）

ただし、カラーリングはかなり遊んでいる。

左右のドアで違うデザインパターンだし、◯や✕のパターンがそこかしこに。リアには「DEUS」の大きな文字も。

デウス・エクス・マキナは、「ニュルブルクリンク24時間レース」に出走している「ブルドッグレーシング」チームのミニJCWのカラーリングも手がけており、そのイメージも各所に盛り込まれている。



パネルごとに異なるカラーリングが施される（写真：MINI）

「なぜデウス・エクス・マキナと仕事をするか、ですか？」

BMWグループのデザインを統括するアドリアン・ファン・ホイドンク氏は、ミュンヘンの自動車ショー会場において、私の質問に答えてくれた。

「10年、いやそれ以上前から一緒に仕事をしていて、デザインの考え方が好きなんです」

最初は2輪車、そして2年前から今回のミニを共同で仕立てたそうだ。

FIZ（フィッツ）というBMW本社に隣接した研究開発部門に属する、ミニのデザイン部が主導したプロジェクト。

デウス・エクス・マキナのデザイナー、それにサンタモニカにあるBMWデザインのサテライトスタジオであるデザインワークスが加わり「3者」のコラボレーションで実現した。



IAA自動車ショーの会場にてBMWグループのデザインを統括するファン・ホイドンク氏（筆者撮影）

デウス・エクス・マキナに、そもそも注目したのは、かつてBMW「Z8」などを企画したデザインワークスだろう。

サンタモニカから2.8マイルと近い、ベニスビーチにあるデウスのショップのイメージをクルマに取り込んだのが、今回のミニのコラボレーション。

「かたやレース、かたやサーフィンと、2つの雰囲気を、うまく表現してくれたと思います」とファン・ホイドンク氏。

「さまざまなものを剥ぎ取って、ぎりぎりまで削ぎ落とし、そこから新しいデザインを作り出す。そこから強烈なキャラクターを生む。このやり方がすごくいいんです」

「ショーカー」としての狙い

先のとおり、市販の予定はないそうだが、あえて「作ってショーに出してみた」というのが、今回の2台。

実際の評判はかなり高いようで、会場に置かれた2台は、つねにジャーナリストが群がっているような状態だった。



メディア向け発表会の会場は身動きできないぐらい人が詰めかけた（筆者撮影）

一般公開されたとき、やはり高い評判を呼ぶだろうことは、想像に難くない。

往々にして、こういうクルマは「ショーカー」といって、販売前に自動車ショーに出展して市場の評価を探る役割を担う。

ジュジャーロ率いるイタルデザインは、イタリア・トリノで当時、開催されていた自動車ショーで、コンセプトモデルを出展。それは自動車メーカーへの提案だった。

たとえば、1979年の「アッソ・ディ・フィオーリ」は、いすゞ自動車が興味を示し、結果「ピアッツァ」として1981年に結実している。

一方でメーカーは、“探り針”としてプロトタイプを作る。



日産自動車「Be-1」の東京モーターショー出展車両（写真：日産自動車）

日産自動車は「Be-1」プロトタイプを1985年の東京モーターショーに展示して、市場の手応えを確認したのち、1987年に市販した。

アウディは、新しいスポーツクーペをラインナップに持ちたくて、「TTクーペ」というコンセプトモデルを1995年に発表。「ぜひ市販化を」という多くの声に手応えを得て、1998年に量産化した。

関心のなかった人の興味をかき立てる

デウス・エクス・マキナとのコラボレーションの2台に、上記の例のように市販化の可能性はあるのだろうか。

「何にでも可能性はあります」とは、前出のファン・ホイドンク氏の言葉である。ザ・マキナとザ・スケグがラインナップに加わったら、と考えると楽しい。



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

クルマ好きの心を捉えるというより、クルマに関心のなかった人の興味をかき立てる。ミニはそこに力を傾注しているように感じられた。

実際、いまクルマに必要なのはそれかもしれない。

【写真】ディテールまで見てほしい「Deus Ex Machina×MINI」のコラボレーション（27枚）

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）