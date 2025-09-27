小学3年生で家事と介護を担っている少女の半生を描く！2年以上の取材で浮かび上がったヤングケアラーの実態【作者に聞く】
「ヤングケアラー」とは、家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳以下の子供のこと。本作の主人公は、小学3年生で洗濯・買い物・料理・掃除など家族の世話を担っている。多くは家族・親族に病気や障害があり、彼らの介護や面倒に忙殺されている状況にある。そのため、早退や遅刻も多く、同世代の子と友好関係を築くことができない。そんなヤングケアラーの実話をフィクションとして描く水谷緑(@mizutanimidori)さんの「私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記」(文藝春秋)を紹介する。
本作「私だけ年を取っているみたいだ」は、ヤングケアラーである小学生ゆいの人生を描いた長編漫画だ。母親が心の病を抱えているため、幼い頃から家事や家族の世話を担ってきたゆい。友達と遊ぶ時間もなく、家庭を守るために自分の気持ちを押し殺す日々を送っていた。やがて高校生になると、家庭の異質さに気づき、心が追い詰められていく――そんなゆいの、就職や結婚、子育てを経て、自分自身を再生していく姿が描かれている。
ヤングケアラーとは、親や家族の介護や世話を日常的に担う子供たちのことで、小学生の15人に1人の割合で存在するとされるが、まだ認知度は低いとされている。本作を手がけた漫画家・水谷さんは、2年以上にわたり取材を重ね、当事者の声を丁寧に聞き取りながら物語を形にしたという。取材を通じて「ヤングケアラーの方々は魅力的で精神年齢が高く、達観した方が多い」と感じたそうだ。
本作を描いたきっかけについて水谷さんは、「精神障がいのある親に育てられた子どもの語り」を編集者から勧められたことでヤングケアラーを題材に描くことを決めたという。水谷さん自身、精神疾患の取材経験があり、その視点が作品に活かされ描かれている。
本作にはすべてにルビが振られ、10代の読者でも読みやすい工夫がされています。さらに巻末には支援団体の情報も掲載。ヤングケアラーの現実を描きつつ、重くも希望を感じさせる作品を是非読んで欲しい。
