がん治療後のむくみに注意。リンパ浮腫の最新治療とは【医師解説】

リンパ浮腫は、リンパ液が体内に滞り、手足が腫れる病態です。今回は、リンパ浮腫の治療にはどんなものがあるのか、銀座リプロ外科の永尾先生に、Medical DOC編集部が話を聞きました。

監修医師：

永尾 光一（銀座リプロ外科）

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻した後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する。2009年より東邦大学医学部教授、2010年より東邦大学医療センター大森病院リプロダクションセンター長となる。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。日本泌尿器科学会専門医、日本生殖医学会専門医のほかに、日本形成外科学会専門医も取得しており、泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

編集部

リンパ浮腫の治療にはどんなものがありますか？

永尾先生

リンパ浮腫には保存的治療と、外科治療があります。非常に早期のリンパ浮腫であれば、保存療法のみで改善することも期待できますが、それ以降の場合は外科治療を導入する前提で保存的治療に取り組んでいただくことになります。外科治療の効果を十分に得るためにも、適切な保存的治療や日々のケアの方法を知っておくことはとても大切です。

編集部

まず保存的治療について教えてください。

永尾先生

保存的治療の基本は複合的理学療法と呼ばれ、4つの主要素「スキンケア、医療リンパドレナージ（マッサージ）、圧迫療法、運動療法」を個別の症状に応じて実施します。圧迫療法については、医療機関が開発した、リンパ浮腫専用の下着や靴、ストッキングなどがありますので、興味のある方は調べてみてください。基本的には、それを就寝時以外は装着したまま過ごす必要があります。多くの医療機関で各種メーカーのものを揃えており、専門のスタッフがフィッテイングや履き方指導も行ってくれるところがほとんどだと思います。夏の暑いときに着用できずに症状を悪化させてしまう方が多いので、その様な悩みがある場合は医師に相談するようにしてください。また、下肢リンパ浮腫の方で、パンプスやスニーカーなど履ける靴がないというお悩みの方も多くおられます。その様な方に、見た目も普通で、通勤や外出時にはいても違和感のないという靴が出ていますので、こちらも興味のある方は調べてみてください。運動療法は、特別なことをする必要はありませんので、自宅で毎日適度な運動を心がけるようにしましょう。運動をするということは、脂肪を燃焼し、筋肉でポンプ機能を維持するためにとても大切なことです。できれば、一日に5000歩以上は歩くように心がけるようにしましょう。定期的なドレナージも推奨されています。

編集部

外科治療にはどんなものがありますか？

永尾先生

「顕微鏡下リンパ細静脈管吻合術（LVA）」という手術があります。リンパ管を道路に例えると、道路が渋滞しているのがリンパ浮腫なので、バイパス道路を作るようなイメージです。手術は顕微鏡下で行われ、直径0.5mm前後のリンパ管と皮下静脈を吻合（ふんごう／ぴったり合わせること）し、リンパ液の通り道（バイパス）を作成します。ほかには、やや侵襲の大きい手術として、リンパ節移植術（LNT）や脂肪吸引術（LS）などもあります。

※この記事はMedical DOCにて＜リンパ浮腫の日帰り手術も可能な｢LVA手術｣とは? 当日の流れと術後の注意点を解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。