田山涼成が京浜東北線でぶらり途中下車の旅
2025年9月27日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京浜東北線の旅。
旅人は、田山涼成。
京浜東北線
京浜東北線は埼玉県の大宮駅から、神奈川県の横浜駅までの全長59.1kmを36駅で結びます。
埼玉・東京・神奈川の一都二県を走る便利な通勤電車として首都圏在住の人にはお馴染みの路線です。
今週の旅人：田山涼成
1951年8月9日生まれ。愛知県名古屋市出身。
俳優として舞台・テレビドラマ・映画と精力的に活躍。演技の幅が広く、
持ち前の温厚な人柄から影のある悪役まで演じます。
おじゃましたところ
大宮駅武蔵一宮 氷川神社氷川茶庭
浦和駅なつめ庵
蕨駅造形作家 田口輝彦さん
川口駅No.25
日暮里駅Amazing Moments Yanaka
鶯谷駅チーズ谷
武蔵一宮 氷川神社（大宮駅）
関東を中心に280以上ある氷川神社の大元！縁結びの神様のお守りと八雲の鈴
【最寄駅】京浜東北線「大宮駅」東口から徒歩約15分
【所番地】埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-407
【電話番号】048-641-0137
【営業時間】
＜3・4・9・10月＞ 5:30〜17:30
＜5・6・7・8月＞ 5:00〜18:00
＜1・2・11・12月＞ 6:00〜17:00
※神札授与時間は8:30〜16:30
【定休日】無
【ホームページ】https://musashiichinomiya-hikawa.or.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/musashiichinomiya.hikawajinjya/?hl=ja
氷川茶庭 (大宮駅）
神社の境内にあるおしゃれなカフェ！マカロンならぬ「モカロン」って何？
【最寄駅】京浜東北線「大宮駅」東口から徒歩15分
【所番地】氷川神社敷地内（境内の中）
【営業時間】10:00〜17:00（L.O.16:45）
【定休日】不定休
【ホームページ】https://hikawasatei.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/hikawasatei/
なつめ庵（浦和駅）
薬膳スープとお粥の専門店！肝も入ったアワビ粥に麻辣湯
【最寄駅】京浜東北線「浦和駅」から徒歩6分
【所番地】埼玉県さいたま市浦和区仲町1-11-2 201
【電話番号】048-815-0055
【営業時間】
＜火水木金土＞ランチ 11:00〜15:00（L.O. 14:00）
＜金・土のみ＞ディナー 17:00〜21:30（L.O. 20:00）
【定休日】日・月・年末年始
【ホームページ】https://natumean.foodre.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/natsumean/
造形作家 田口輝彦さん（蕨駅）
廃材と古い電気製品の部品を使ったユニークな人形！元美術教師の造形作家
【最寄駅】京浜東北線「蕨駅」から徒歩15分
【ホームページ】https://hibizoukei.jimdofree.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/teruhikotaguchi/
※ご連絡はHPよりお願いいたします。
No.25（川口駅）
家族三人で営む町のカフェ！娘さんが考え、母が作るスイーツ「シャインマスカットミルフィーユ」
【最寄駅】京浜東北線「川口駅」西口から徒歩7分
【所番地】埼玉県川口市飯塚2-4-38 1階
【電話番号】048-287-8771
【営業時間】11:00〜18:00（L.O.17:30）
＜crepe＞13:00〜
＜お弁当テイクアウト＞10:00〜
＜イートイン＞11:00〜
【定休日】月曜日／第1・3火曜日
【Instagram】https://www.instagram.com/nrak.25/
Amazing Moments Yanaka（日暮里駅）
「ヤナカアパートメント」にある日本の雑貨や器をセレクトしたショップ
【最寄駅】京浜東北線「日暮里駅」南口から徒歩5分
【所番地】東京都台東区谷中7-5-25 ヤナカアパートメント102
【営業時間】11:00〜18:00
【営業日】Instagramをご確認ください
【Instagram】https://www.instagram.com/a.m.yanaka/
チーズ谷（鶯谷駅）
チーズ料理専門店で見つけた「チーズのステーキ」とは？スイスの家庭料理「レシュティ」も！
【最寄駅】
京浜東北線「鶯谷駅」から徒歩7分
東京メトロ日比谷線「入谷駅」2番出口より徒歩1分
【所番地】東京都台東区下谷2-3-1 杉浦ビル1F
【電話番号】03-3871-4104
【営業時間】
＜火〜日＞ 12:00〜15:00（※完全予約制）
＜火〜土＞ 17:00〜25:00（L.O.24:00）
＜日・祝＞ 17:00〜23:00（L.O.22:15／ドリンクL.O.22:30）
【定休日】月
【ホームページ】https://ggz7800.gorp.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/cheeseya2020/