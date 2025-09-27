一枚持っておきたい。おしゃれに日焼け対策できる【フィラ】レディースラッシュガードがAmazonでいまお得！
日差しを徹底ガード！UVカットと速乾性を備えた【フィラ】レディースラッシュガードならAmazonで！
ブロックメッシュテクスチャーでサラッとしており、スポーティーなフルジップラッシュガード。水陸両用なので、プールはもちろんアウトドアにもお使いいただける軽量UVジャケット。指だし穴があるので手の甲まで日焼けをガードし、絞りのついたスタンドハイネックで首の日焼けも防ぎます。トリコロールのチャックスライダーがポイントになったシンプルなデザイン。乾くのが早く、汗をかいたら毎日洗って使える。紫外線対策にも冷房対策にも使える便利なアイテム。
軽量なブロックメッシュ素材を採用し、肌に貼りつかずサラッとした風合いで快適な着心地を実現している。
UPF50+の高い紫外線カット効果を備え、首元や手の甲までしっかりカバーできる設計になっている。
吸水速乾性に優れ、水陸両用で活躍するため、プールやアウトドアから通勤まで幅広く使える仕様になっている。
スタンドネックと指穴デザインに加え、トリコロールのジップスライダーがアクセントになったシンプルな一着となっている。
