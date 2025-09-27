INIがミラノ開催エンポリオ アルマーニのショーに来場！「心に残る体験となりました」（田島将吾）
イタリア・ミラノで開催されたエンポリオ アルマーニ 2026年春夏コレクションショーにINIがメンバー11名が揃って来場した。
■2025年秋冬メンズコレクションを着用
エンポリオ アルマーニは、2025年9月25日、ミラノにて2026年春夏ウィメンズコレクション「RITORINI（回帰）」を発表。
ショーは、アルマーニ / テアトロで開催され、世界中から注目を集めるこの場に、日本からはブランドとの親交の深いINIが、エンポリオ アルマーニ2025年秋冬メンズコレクションをまとい、初めてメンバー11名揃って来場した。最新コレクションを間近で鑑賞する姿は、会場の大きな注目を集めた。
■INI メンバーコメント
◇木村柾哉
初めてのランウェイショーに期待感と高揚感に胸を弾ませながら参加したのですが、会場に漂う雰囲気も、モデルたちが纏うエンポリオ アルマーニの服も、すべてが気品に溢れつつ力強いエネルギーを放っていました。洋服がモデルに自信を与え、その存在感をより一層際立たせている様子を間近で感じ、アルマーニのクリエイションが持つ力を改めて実感しました。
◇田島将吾
2023年に続き2度目の参加でしたが、前回とはまったく異なる雰囲気に圧倒されました。今回のコレクションはエスニックな異国文化を感じさせ、モデルたちの自信に満ちた表情が印象的です。特に彼女たちの目力に強く惹きつけられ、いつか自分もモデルに挑戦してみたいと感じました。メンバー11人全員で参加でき、感想を語り合えたことが何より嬉しく、心に残る体験となりました。
◇佐野雄大
これまで画面越しでしか体験できなかったファッションショーに、実際に参加する機会を得られたことは非常に貴重な経験でした。モデルたちの自信に満ちた歩き方や佇まい、目線の使い方は学びが多く、自分の表現にも取り入れてみたいと思います。大好きなファッションの世界は、テーマや色使い、世界観に触れるたびに新たな発見があり、見るほどに吸収できるものがあると実感しました。今後もいろいろなものに触れ、自分らしいスタイルの幅を広げていきたいと思います。
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
SINGLE「（タイトル未定）」
