INIがミラノ開催エンポリオ アルマーニのショーに来場！「心に残る体験となりました」（田島将吾）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

イタリア・ミラノで開催されたエンポリオ アルマーニ 2026年春夏コレクションショーにINIがメンバー11名が揃って来場した。

■2025年秋冬メンズコレクションを着用

エンポリオ アルマーニは、2025年9月25日、ミラノにて2026年春夏ウィメンズコレクション「RITORINI（回帰）」を発表。

ショーは、アルマーニ / テアトロで開催され、世界中から注目を集めるこの場に、日本からはブランドとの親交の深いINIが、エンポリオ アルマーニ2025年秋冬メンズコレクションをまとい、初めてメンバー11名揃って来場した。最新コレクションを間近で鑑賞する姿は、会場の大きな注目を集めた。

■INI メンバーコメント