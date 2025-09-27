Image:ライトビーン合同会社

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スーパーのカートに袋がぶら下がらずイライラ。ベビーカーに荷物を掛けたらバランスが崩れてヒヤリ。キャンプでランタンやカトラリーが散らかって困る。

……日常に潜む、ちょっとした“あるある”。これを一発解決してくれるのが、S字型にもリング型にも変形する「オムニフック」です。

日常のちょっとした荷物整理も、アウトドアのギア収納もこれひとつで自由自在。頑丈設計で安心、さらに4色のカラーバリエーションで選べるのも魅力です。

自由に変形、どこでも使える万能フック

Image:ライトビーン合同会社

S字型にもリング型にも、とは、どういうこと？ という人に解説します。

Image:ライトビーン合同会社

閉じた状態がリング型、開いた状態がS字型、というわけです。

素材には、航空宇宙産業や自動車産業でも採用されているアルミニウム合金A5052-H34を使用。軽量でありながら高耐荷重を誇り、過酷なアウトドア環境でも安心して使える頑丈さが特長です。

安全面を考慮し、最大荷重は10kgに設定していますが、工業研究所での引張荷重試験では、リング形状で120kg、S字形状で50kgの破壊荷重を記録。重いギアも安心してひっかけられます。

Image:ライトビーン合同会社

この「S字型とリング型になる」というのが、かなり汎用性が高い。形状を変えるだけで「吊るす」「まとめる」「整理する」を自由に切り替えられ、アウトドアでも日常でも大活躍します。

Image:ライトビーン合同会社

予期せぬことが起こるアウトドアシーン。「ああ、こうできればいいのに……」というシーンで、「オムニフック」の出番です。

テントやタープに吊るすだけでなく、椅子や枝に掛けてジャケットを乾かしたり……。アウトドアでのさまざまな使い方にも耐えられる設計の「オムニフック」だからこそ、自分だけの使い方、編み出してみたい！

Image:ライトビーン合同会社

取り扱いも簡単。直感的に組み立てられるので、ささっと使えます。

Image:ライトビーン合同会社

リング型に変形させると、複数のアイテムをまとめて吊るせるため、ランタンやカトラリーなどをまとめて収納したいアウトドアシーンでも活躍します。

Image:ライトビーン合同会社

荷物をまとめるのにも、お役立ち。すっきりと後片付けができます。

普段の生活でも便利なシーンがたくさん

Image:ライトビーン合同会社

アウトドアだけでなく、もちろん日常でも「オムニフック」は大活躍です。S字型にすると、片方のフックをベビーカーやカートのバーに掛け、もう片方にバッグや小物を吊るせます。

Image:ライトビーン合同会社

複数の袋をリング型でまとめて吊るせば、荷物の整理がぐっと楽になります。

Image:ライトビーン合同会社

リュックの持ち手につけておくと何かと便利。

Image:ライトビーン合同会社

ベルトループにひっかけておくことも。S字型とリング型の使い分けで、生活のあらゆる場面に対応できます。1つあると、その便利さは無限大です。

ビビッドなビジュアル。垢抜け感もあり

Image:ライトビーン合同会社

「オムニフック」のカラー展開は、イエロー・グリーン・ブルー・ピンクの4色展開。シーンや気分に合わせて、お気に入りの色を選んで楽しめます。

Image:ライトビーン合同会社

製造は、金属加工の曲げを得意とする株式会社マツシタの協力を得ています。

創業50年以上、曲げ加工・溶接・表面処理・組立梱包まで一貫して行う信頼のものづくりで、全国の顧客から高い評価を受けているという確かな技術と品質で作られているから、クオリティもお墨付きです。

日常に、アウトドアに。S字にもリングにも変形する「オムニフック」で、イライラの回数が減ること間違いなし。

便利さを体感してみたい方は、以下のリンクからチェックしてみましょう！

>>S字からリングに変形！アウトドアでも日常でも頼れる2WAYフック｜オムニフック

Image: ライトビーン合同会社

Source:CoSTORY