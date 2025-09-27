フリーアナウンサーの吉田照美（74）が27日、パーソナリティーを務める文化放送「てるのりのワルノリ」（土曜前11・00）に生出演。番組最終回となるこの日、復帰を自らの口で報告した。

7日から体調不良のため入院療養し、活動を休止していた吉田アナ。17日に所属事務所が活動再開を発表していた。

冒頭、パーソナリティーのお笑いコンビ「オテンキ」のりと軽快なトークを展開。

2週間前の同局「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」生放送後に血圧検査。その後「完全に限界だったみたい。即入院だったよ。なんの用意もしないでね、早いよね」と緊急入院だったことを回顧。

初めてだったという入院は「退屈だと思っていたけど忙しい。いろいろチェック受けるから」と振り返った。さらに今回が最終回。「最後だから何やったってもいいんだろ？」と笑いを誘った。

「てるのりのワルノリ」と、同じく27日放送の同局「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」（土曜後3・00）の生出演をもって復帰。26日には自身のXに「明日から、職場復帰させて頂きます。いろいろと、ご心配やご迷惑をお掛けしました」と記していた。

吉田は1974年4月、文化放送にアナウンサーとして入社。85年の同局を退社後フリーアナウンサーとなり、テレビに進出。現在は同局「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」、「てるのりのワルノリ」、bayfm「TERUMI de SUNDAY!」などに出演している。