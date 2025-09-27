¥Õ¥¸·î9¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¼çÂê²Î¤Ï½½ÌÀ¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖGRAY¡×¤Ë·èÄê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢10·îÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤ò¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦½½ÌÀ¡ÊÆÉ¤ß¡§¤È¤¢¤«¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤ËÄ©¤à¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¡õ²£»³Íµ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó£±¡¦£²¤òLOVE PSYCHEDELICO¡¢¥·¡¼¥º¥ó£³¡¦£´¤ò²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âºîÉÊ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎòÂå¼çÂê²Î¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢½½ÌÀ¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¶Ê¡ØGRAY¡Ù¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡½½ÌÀ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖGRAY¡×¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£¼çÂê²Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ½½ÌÀ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¡¢ÊØÍø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤ò¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¡¢¡ÈÀ¼¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬º£ºî¤ò¤µ¤é¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç±é¤ÎÂô¸ý¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÈþ¤·¤¯Á¡ºÙ¤Ê¶Á¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¬¤»¤òµá¤á¤ÆÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤ÎÑ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤¤ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê¿´¤Î¤è¤¦¡¦¡¦¡¦¤½¤·¤Æ¾ðÊó¼Ò²ñ¤Î°Ç¤Ë¸÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆàÈþ¤¿¤Á¡ÈDICT¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ö¤Î¹â¤µ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¦¡¦¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´¶¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸15Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·¾Ï¡£¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¡£¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¡×¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤«¤é¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈÈºá¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤ËÄ©¤à¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¡õ²£»³Íµ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó£±¡¦£²¤òLOVE PSYCHEDELICO¡¢¥·¡¼¥º¥ó£³¡¦£´¤ò²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âºîÉÊ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎòÂå¼çÂê²Î¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢½½ÌÀ¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¶Ê¡ØGRAY¡Ù¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç±é¤ÎÂô¸ý¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÈþ¤·¤¯Á¡ºÙ¤Ê¶Á¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¬¤»¤òµá¤á¤ÆÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤ÎÑ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤¤ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê¿´¤Î¤è¤¦¡¦¡¦¡¦¤½¤·¤Æ¾ðÊó¼Ò²ñ¤Î°Ç¤Ë¸÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆàÈþ¤¿¤Á¡ÈDICT¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ö¤Î¹â¤µ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¦¡¦¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´¶¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸15Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·¾Ï¡£¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¡£¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¡×¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤«¤é¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈÈºá¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£