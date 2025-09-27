アーセナルのＵ２１チームでプレーするビガー選手＝２２年９月３日/David Price/Arsenal FC/Getty Images

（ＣＮＮ）サッカーの英イングランド・プレミアリーグ、アーセナルに所属した経歴を持つビリー・ビガー選手が先週末の試合中に「深刻な脳損傷」を負い、２１歳の年齢で死去したことが分かった。現在の所属クラブが発表した。相次ぎ追悼の声が寄せられている。

イングランド７部リーグで戦うチチェスター・シティーは２５日、ウィンゲート＆フィンチリー戦で起きたアクシデントの後、ストライカーのビガー選手が死亡したことを確認した。試合は中止された。

ビガー選手はピッチ付近の壁に衝突して負傷したと報じられている。

遺族はチチェスター・シティーを通じて声明を出し、「先週土曜日に深刻な脳損傷を負った後、ビガーは人工的な昏睡（こんすい）状態に置かれた。火曜日には回復の可能性に望みをつなぐための手術を受けた。効果はあったものの、負傷はあまりに深刻で、木曜日の午前中に亡くなった」と説明した。

「当初の発表に寄せられた反応から、ビリーがサッカー界でどれほど敬愛されていたかがうかがえる。愛するサッカーをプレー中の彼の身にこのようなことが起き、遺族は打ちひしがれている」とも述べた。

アーセナルも、アカデミーの選手だったビガー選手に関する「衝撃的な知らせに打ちのめされている」と表明した。ビガー選手は１４歳でアーセナルに加入し、２０２２年にプロ契約を結んだ。

アーセナルの公式サイトに掲載された追悼文によると、ビガー選手は「スピードとパワーがあり、強い意思の持ち主」だったという。

アーセナルはさらに、「ビリーはその卓越した才能だけでなく、サッカー愛や我々のクラブを代表することへの誇り、そしてチームメートやコーチに愛された人柄でいつまでも記憶に残るだろう。極めて困難な時期にある遺族や数多い友人に、心から哀悼の意をささげる」と表明した。

ビガー選手はダービー・カウンティやヘイスティングス・ユナイテッド、イーストボーン・バラでもプレーした経歴を持つ。

チチェスター・シティーが２７日に予定していたルイス戦は延期される。７部リーグは敬意の印として他の全試合の前に黙とうをささげ、全選手が黒い腕章を着用すると発表した。