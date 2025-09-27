◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人ーロッテ（27日、ジャイアンツタウンスタジアム）

この日、プロ野球人生最後のマウンドにあがる巨人の近藤大亮投手。今年3月13日のオープン戦で右肩に大けがをしました。

医師の診断は「右肩けん板の断裂」で、手術をすれば全治2年。しなければ全治は見込めないというものでした。手術をせずにこのケガから復帰した投手はいない、と聞かされた近藤投手は「じゃあ、前例を作ったらいいじゃん。オレが復帰したるから、オレがマウンドに絶対上がって、前例を作ってやる」という気持ちで、誰よりも練習とトレーニングに励んできました。

ある程度投げられるようになっても最速154キロを計測していた直球は100キロ未満に。しかも、毎球、痛みを伴います。

「どんだけ思いっきり投げても100キロくらいしか出ない時期があって･･･でも周りに支えられて、折れずにやってこられました」

そして、ケガをした日から半年後の9月14日、ライブBPで登板。打者に向かって投げたことで、力が入ったのか140キロを計測しましたが、その代償に肩の痛みは増しました。それでも、公式戦のマウンドに上がるために練習とトレーニングを欠かすことはありませんでした。

「マウンドに絶対あがって、前例を作るという目標で1日1日やってきた。最後、マウンドに登らないと意味がないと思ってやってきた。マウンドに上げてもらえるのは感謝しかないですね」

故障班で一緒にやってきた若手選手や、支えてくれたトレーナー、そして家族に「思いっきり腕を振っているとこを見せたい」と近藤投手が最後の花道を飾ります。