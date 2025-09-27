体調不良により入院していた元文化放送のフリーアナウンサーでラジオパーソナリティーの吉田照美（74）が27日、同局ラジオ「てるのりのワルノリ」（土曜午前11時）に生出演し、復帰した。

オープニングでオテンキのりが吉田の報道について「入院したっていうからビックリして」と振り返ると、吉田は「具合悪くなって。土曜日だよね、入院したのが」と回想。土曜は午後に同局「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」にも出演しており、出番を終えると「（番組を）やって、もう完全に限界だったみたい。（病院に）行ったら血圧測って即入院だよ。何の準備もしてない」と突然の入院となったことを明かした。

また、のりから「お寺の近くに入院したんでしょ？照美さん。すぐに準備に取りかかれるように」とブラックジョークを飛ばされると、吉田は「裏はお寺ないよ。墓地じゃない。うるさいよ」と反撃。のりからは「その減らず口が2週間聞けなかったから」と“歓迎”された。

入院生活についても語り「入院は退屈って思ってたけど忙しい。いろいろチェック受けるから。なんだかんだ人が入れ代わり立ち代わりで。夜寝ようかと思うと、90近いおばあさんが呼ぶんだよ、寂しくて」と苦笑い。番組は今回が最終回で、その後ものりと奔放なトークを繰り広げると「終わっちゃうんだから。何やったっていいんだろ？」と元気いっぱいだった。

吉田は今月9日、生放送終了後に体調不良で入院。一定期間、活動を休止することが所属事務所から発表されていた。

吉田は「てるのりのワルノリ」のほか、同局「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛（パッション）」（土曜午後3時）、bayfm「TERUMI de SUNDAY」（日曜午前9時）などのレギュラー番組を持っている。