スニーカーより“この一足”！【GU】高見え度100点！「秋っぽローファー」

クラシック回帰の流れから、定番ながらあらためて注目されている「ローファー」。【GU（ジーユー）】では、一点投入するだけでコーデを格上げできそうな、高見えローファーが販売されています。スニーカーから履き替えるだけで、秋へのシフトもスムーズにできそうなローファーは、コーデに欠かせない存在になるかも。

スニーカーよりいいかも！ 高見え秋っぽローファー

【GU】「ボリュームソールビットローファー」\2,990（税込）

高級感のあるレザー調素材と、アッパーに施したゴールドビットがリュクスなムードを演出。履くだけでコーデを格上げ、トレンド感も秋っぽさも一気に高まりそうです。ボリューム感のあるソールを採用。クラシックなアイテムをモダンにアップデートしたデザインで、足元からおしゃれを底上げできそうです。

トレンドがギュッと詰まった最旬秋コーデ

こちらのスタッフさんは、ブラウンのワントーンコーデを提案。ローファーやフェザービスチェ、横長ボストンバッグというトレンドアイテムを投入して、最旬秋ファッションに。白ソックスをアクセントにきかせるのもマネしたいポイント。

メンズっぽ可愛いクラシカルスタイル

「秋カラーや柄をたっぷり使ったきれいめコーデを組んでみました」とコメントするスタッフさん。フェミニンなプリーツスカートは、黒のローファーでキリッと引き締めて。ジップアップブルゾンなどメンズっぽアイテムを投入するのも、センスアップのポイントに。

ローファーでエッジをきかせたモードコーデ

クロコダイル柄の型押しデザインをチョイスしたスタッフさんは、「モード感のあるコーデやきれいめコーデにおすすめ」とコメント。ボウタイシャツとタックワイドパンツを合わせた正統派スタイルも、ローファーを投入すればエッジのきいたワンランク上のコーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i