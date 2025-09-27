女子100メートル障害で準決勝進出

国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、9日間の熱戦を終えて21日に幕を閉じた。日本人選手の奮闘が感動を呼んだ今大会。女子100メートル障害に出場した中島ひとみ（長谷川体育施設）の日焼けとは無縁の肌が話題になったが、愛用している製品が判明した。

自身初となる世界陸上の舞台に立った中島。15日に行われた女子100メートル障害準決勝のレース前には「鬼滅の刃」の猗窩座のポーズで話題をさらった一方、屋外競技にも関わらず、紫外線に負けない肌にも注目が集まっていた。

夫で男子400メートル障害の豊田将樹（富士通）が23日、中島のX投稿を引用する形で、「日焼け止めはビオレUVらしいです」と情報を投下。そこから3日後の26日、ビオレUVの公式Xが「中島ひとみ選手（@g713__8）ご愛用のビオレUVを教えていただきました」として、3つの商品名をつづった。

この投稿には中島も反応。「毎日大量につかわせていただいてます ありがとうございます」と感謝をつづっている。

X上のファンからは「ぜひCMに起用してほしい」「これは有益な情報」「これは提携待ったなし」などのコメントが書き込まれた。

東京世界陸上の中島は12秒88（無風）のタイムで予選を突破し、迎えた準決勝では13秒02（向かい風0.2メートル）で組7着。決勝には手が届かなかった。28日には全日本実業団選手権（山口）に出場する予定となっている。



（THE ANSWER編集部）