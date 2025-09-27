食楽web

ビールのお供に、最高のおつまみ。 今宵のお供はちょっとスパイシーな「豚から揚げ」。カリカリ、サクサク、ジュワッと味が染みたから揚げは、お酒がもっと美味しくなる一品。カレー味が効いた、後をひく味わいです。

スパイシー豚から揚げの作り方

◎材料（2人分）

・豚こま切れ肉……200g

A

・醬油……大さじ1

・カレー粉……小さじ1と1/2

・酒……小さじ2

・生姜のすりおろし……小さじ1/2

・小麦粉……小さじ1

・片栗粉……大さじ3

・油……適量

・グリーンレタス……適宜

・レモンのくし切り……適宜

◎作り方

1．Aを混ぜ合わせ、豚肉にAを揉みこむ。なじんだら小麦粉をまぶして揉みこむ。

＜point！＞小麦粉を加えるとしっとりした仕上がりになる。

2．1の両面に片栗粉をまんべんなくまぶす。

＜point！＞茶こしを使ってふるうとまんべんなく片栗粉をまぶすことができる。

3．フライパンに油を1.5cmの高さまで入れ中温に熱し、2を広げながら入れて両面1分ずつ揚げる。火を強めてカリッとなるまで1分ほど揚げて、しっかり油を切る。

4．器に盛り、レタスやレモンを添える。

●料理家プロフィール

東京ソロごはん。

フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！

