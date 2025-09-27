およそ80島の有人島があり、多くの韓国人が「奴隷島」と畏怖する新安諸島。第1回では映画化もされた"島奴隷"の存在が白日にさらされた2014年の出来事について解説しているが、この問題はいまなお未解決だという。

【写真】“奴隷島”の各地にある「特定失踪児童」のポスター、酒を飲みながら「嘘の報道だ！」と憤っていた現地住民ほか

なかば都市伝説化している強制労働の実態を探るため、筆者は新衣（シニ）島へと足を運んだ。そこでわかったのは、現地住人たちの意外な認識だった──。【全3回の第2回】

＊ ＊ ＊

新衣島への出発前、取材した韓国人たちは「絶対に行くな」と筆者に"警告"した。

「女が1人で歩いていたら何が起きるかわからない場所」「島では行動がすべて監視されている」……こうした離島に対する恐怖のイメージが現代でも定着しているのは、インフルエンサーたちの影響も大きい。

たとえば記憶に新しいのは2023年、登録者数50万人以上を誇る突撃系YouTuber「パンスク」が新衣島と近隣の飛禽島に"潜入"し、島から名誉毀損で告訴され逮捕・勾留されたことだ。彼は島民に声をかけたり、島の警察署の1室に隠しカメラを仕掛け、警察官らを質問攻めにしたりする様子などを6回にわたって配信した。本人はこのときの様子を、「自身の行動が島全体に共有され筒抜けになっている」と主張している。

その後、「パンスク」を模倣して島を訪れるYouTuberも現れた。彼らの動画の中には住民が明確に「昔は暴力行為や搾取が行われていた」と証言したり、中には朝5時から夜中までの労働を20年間行っていると話したりする人もいた。

SNS上などで、今も新衣島が"不可侵の暗黒地帯"であることが印象づけられているのには、このような背景があるのだ。

現地取材に戻ろう。新衣島の船着場についた筆者は、閑散とした街を10分以上歩き続けた。すると突然、これまでの風景に似つかわしくない"豪邸"が現れたのだった。戸口をノックすると、その中から、60〜70代くらいの恰幅のいい女性が現れた。

「どうしたの？」

急な来客にも取り乱しはしていないが、こちらをそれなりに警戒している様子だ。

筆者が「食事をできる場所を探していまして」と言うと、「今日は日曜日だから、隣の荷衣（ハイ）島まで行かないと食堂はないわよ」といって、島唯一の公共交通手段であるワゴン型の「1004バス」を呼んでくれた。女性はそれを「タクシー」と言った。

バスが来るのを待つ間、筆者はここぞとばかりに"島奴隷"の話を振った。すると、女性は血相を変えてこのように話した。

「あれは捏造よ！ 私はここに嫁いできて40年になるけど、虐待なんて見たことない。全部メディアの作り話よ！」

40年も島に住んでいながら、事件に繋がるような実態を把握していなかったとは考えにくいが、とりあえず女性の言い分に耳を傾けた。

「親が子供を島に売り飛ばしたのよ。親が被害者のふりをしているおかげで、島のイメージが悪くなってこっちだって迷惑しているのよ！」

女性によると、"強制労働"がさかんに報道された当時の労働者はみな島を去り、現在の塩田はみな家族経営をしているのだという。機械化が進んだおかげで、それが可能になった。彼女は「むしろ従業員は大切にされ、望めば辞めることもできた」「障害のある人を働かせることもなく、むしろ哀れに思って送り返したほどだ」とも語った。

そうこうしているうちに、女性の夫らしき男性が帰宅してきた。

「おじさんも塩田で働いているのですか」と問いかけると、男性は直前まで女性と普通に会話していたにも関わらず「耳が聞こえない！ 耳が聞こえない！」と繰り返した。

前述のパンスクの動画にも、同じように「耳が聞こえない」と一点張りをする男性が音声のみで登場し、パンスクが「意思疎通ができない」とぼやく場面があったことを思い出す。この男性が同一人物であるかは不明だが、独特の言い回しが妙に耳に残った。

その後、紹介された荷衣島へと辿り着く。この島は新衣島と橋で繋がっており、金大中元大統領の生家という観光スポットもある。新衣島とは打って変わって道路が整備され、港周辺では食堂やカフェ、個人商店もいくつか営業している。その日も、本土からトレッキングをしに来た団体で賑わっていた。

港近くの個人商店へ赴くと、店内のテーブルで男性労働者らが昼からチャミスル（焼酎）やキムチなどのつまみを楽しんでいた。

彼らは「日本から来た人間は27年ぶりだよ」と言った。かつては日本人と結婚した島民がいたが、とっくの昔に島を出ているという。木浦（モクポ）から船でしか訪れることができない新衣島と荷衣島にわざわざ来る人間といえば、住民か業者しかいない。

それだけに、日本から来たということは逆に有利に働いた。"島奴隷"に関する話題を出すのは海外在住の辺境マニアによる、悪意のない"好奇心"として受け止められたようだった。

筆者が「記念に天日塩を購入したい」と言うと、店主は「タダでいい」と言ってプラスチック容器に詰めて差し出してきた。筆者はお礼を言うついでに、"島奴隷"について聞いてみた。すると突然、テーブルでチャミスルを飲んでいた男性が「あんなのは嘘の報道だ」と割り入ってきた。「暴力があったというのも嘘でしょうか」と尋ねると、こう語気を強めた。

「塩田に真水が入ると、乾いて抜け切るまで1か月くらい時間が無駄になるし数千万ウォンの損害が出てしまう。繊細な作業なんだ。だからこそ、失敗しないよう作業員を厳しく叱ることもあった。そんなの、どの仕事にだってあることだろ。メディアで言われているような酷い暴行はなかった。誇張だよ」

男性は憤った様子で続けた。

「むしろ、親のほうが子どもを島に売ってたんだ。塩田側から親に年間500万ウォンを払ってたんだよ。島は子どもを食わせて寝泊まりさせてやって、タバコも買って面倒みてやった。なのに、そういうことは全く報道されていない。当時大統領だった朴槿惠（パク・クネ。第18代大統領）が島を潰そうと仕組んだんだ。もし責任があるとすれば、子どもを売った親が7割、塩田は割だ」

男性の言葉尻からは、地域と朴政権の根深い確執も窺えた。朴槿恵氏の父・朴正熙元大統領の時代から、都市開発の恩恵が慶尚道（キョンサンド。朝鮮半島南東部一帯の地域）にばかり集中し、1980年の光州事件（軍事政権に抵抗する民主化運動）以降は自分たちの地域が冷遇されてきたという意識があるのだろう。

また、前出の"豪邸"に住んでいた人たちと似たような発言からは、あることが気になった。事件に関する公的な記録や判決をいくら調べても、「親が子どもを労働力として島に売った」という証言は確認できないのだ。

しかし、こうも島民がこぞって「親が子どもを島に売り飛ばした」ということを口にするからには、そのような非公式の事実があったのか、それともなんらかの認識の"グラデーション"が存在するのか──。こうした疑念を抱きながら、「奴隷島」での1日は幕を閉じた。

（第3回へ続く）

＜取材・文／安宿緑＞

【プロフィール】

安宿緑／編集者、翻訳者、ライター。メンタルを軸に社会問題を分析するのが趣味。韓国心理学会正会員。