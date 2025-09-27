東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)より、「ディズニー・ハロウィーン」を盛り上げるスペシャルグッズが登場！

今回は、かぼちゃの仮装がかわいい「くまのプーさん」グッズを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”くまのプーさんグッズ

販売開始日：2025年9月16日（火）

販売店舗：

東京ディズニーランド／ワールドバザール「ディズニー＆カンパニー」

東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「エンポーリオ」

毎年人気のハロウィーングッズから、2025年も「くまのプーさん」デザインのぬいぐるみ、ぬいぐるみバッジが登場！

くまのプーさん ぬいぐるみ

価格：4,500円

パンプキンをモチーフにしたオレンジのコスチュームに身を包んだ、ふわふわのプーさんぬいぐるみ。

ちょこんとのったかぼちゃの帽子と、グリーンのリボンがポイント！

ふっくらとしたフォルムも魅力で、お部屋に飾ればハロウィーンムードがぐっとアップします☆

くまのプーさん ぬいぐるみバッジ

価格：2,300円

同じくパンプキン風のコスチュームを着た、プーさんのぬいぐるみバッジ。

小さなサイズ感が魅力で、バッグやポーチにつけるだけで一気にハロウィーン気分に！

おそろいでぬいぐるみと一緒に揃えたくなるアイテムです☆

秋限定のスペシャルグッズで、東京ディズニーリゾートのハロウィーンをもっと楽しく！

「ディズニー・ハロウィーン2025」くまのプーさんグッズの紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

