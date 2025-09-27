かわいいパンプキン仮装！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”くまのプーさんグッズ
東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)より、「ディズニー・ハロウィーン」を盛り上げるスペシャルグッズが登場！
今回は、かぼちゃの仮装がかわいい「くまのプーさん」グッズを紹介していきます。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”くまのプーさんグッズ
販売開始日：2025年9月16日（火）
販売店舗：
東京ディズニーランド／ワールドバザール「ディズニー＆カンパニー」
東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「エンポーリオ」
毎年人気のハロウィーングッズから、2025年も「くまのプーさん」デザインのぬいぐるみ、ぬいぐるみバッジが登場！
くまのプーさん ぬいぐるみ
価格：4,500円
パンプキンをモチーフにしたオレンジのコスチュームに身を包んだ、ふわふわのプーさんぬいぐるみ。
ちょこんとのったかぼちゃの帽子と、グリーンのリボンがポイント！
ふっくらとしたフォルムも魅力で、お部屋に飾ればハロウィーンムードがぐっとアップします☆
くまのプーさん ぬいぐるみバッジ
価格：2,300円
同じくパンプキン風のコスチュームを着た、プーさんのぬいぐるみバッジ。
小さなサイズ感が魅力で、バッグやポーチにつけるだけで一気にハロウィーン気分に！
おそろいでぬいぐるみと一緒に揃えたくなるアイテムです☆
秋限定のスペシャルグッズで、東京ディズニーリゾートのハロウィーンをもっと楽しく！
「ディズニー・ハロウィーン2025」くまのプーさんグッズの紹介でした。
