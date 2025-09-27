◆米大リーグ レッドソックス４ｘ―３タイガース（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスが２６日（日本時間２７日）、本拠のタイガース戦、９回にラファエラの右翼への三塁打でサヨナラ勝ちし４年ぶりのポストシーズン進出を決めた。「４番・ＤＨ」に入った吉田正尚外野手が３安打１打点で逆転勝ちに大きく貢献した。

先発ハリソンが４回途中３失点で早々にＫＯ。だがその裏に先頭のブレグマンがエンタイトル二塁打で出塁した。続く吉田は高めに入った初球の速球を打って二遊間を破る適時打を放ち、１点を返した。本拠フェンウェイパークは大歓声。ラジオ実況アナは「ドーモ アリガトー！ マサの打撃がホットです！」と興奮気味に伝えた。

吉田は第３打席は７回先頭で迎え、逆方向の左前へライナーではじき返す安打で出塁。ラファエラの二塁打で１死二、三塁となり、ローの中犠飛で２点目のホームを踏み、１点差に迫った。吉田の３安打は２日のガーディアンズ戦以来、今季３度目。

吉田の活躍で１点差に迫ったレ軍は８回無死で代走イートンが二盗に成功し、捕手の悪送球で一気に三進。デュランの適時打でついに同点に追いついた。

９回に登板したチャプマンは１死三塁のピンチを迎えるも、２者連続三振で勝ち越しを許さずにサヨナラ劇につなげた。