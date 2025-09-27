まだ新シーズンが開幕して間もないというのに、もう2度目の役満が飛び出した。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が、東4局に役満・四暗刻を成就。今シーズンでは開幕日にU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が同じく四暗刻をアガっていたが、これに続くハイペースの快挙達成に放送席やファンが騒然となった。

【映像】白鳥翔が決めた！役満・四暗刻の瞬間

今年はいつもと何か違う。そんな雰囲気が結果になって現れた。東4局、白鳥は1万7800点持ちの3着目だった。配牌は一万、1・3筒、1索と対子が目立つもので、第1ツモで五万も対子に。これで5対子、早くも七対子のイーシャンテンになった。白鳥は第1打に7筒を切ったが、3巡目に7筒をツモり、テンパイを逃す形に。ところがこれが先に待つ快挙の布石になっていた。4巡目に1索を暗刻にすると、解説の土田浩翔（最高位戦）は「あれ？なんだ、なんだ」と異変を察知。直後にU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）から先制リーチが入ったものの、白鳥の手はさらに縦へと伸びていき、10巡目に1筒も暗刻に。実況・古橋崇志（連盟）のボルテージも上昇してきた。

そして11巡目、3筒を暗刻にしたことで、一万と五万のシャンポン待ちで役満・四暗刻のテンパイ。出アガリの可能性もあるため、覚悟を決めてリーチを打つと、2巡後の13巡目に一万をツモり、四暗刻をアガり切った。この瞬間、古橋は「いやー！いたー！もう2回目の役満が出た！」と大絶叫。ファンもコメント欄に「やばすぎー！！！！」「マジでかっこいい」「これは惚れますわ」と感動の言葉を次々に寄せていた。

なお白鳥本人は試合後「オフシーズン中に勉強してきて、全然通っていないところがあっても、自分の手があれくらいの価値だった行くかと思ったら、まさかの門前（の役満）で仕上がって気持ちよかった」と、振り返っていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

