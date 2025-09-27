パチンコに関する大学や資格の試験があったなら、絶対に出てきそうな問題だ。「パーラーカチ盛りABEMA店」9月26日放送回では、「パチンコパチスロ知識王」番組対抗戦の後半戦が放送された。この中で、パチンコに関する良問が出されると、回答者からは「いい問題作る！」といった声まで飛び出した。

【映像】パチンコの大学入試（？）に出そうな問題

同企画は毎回、難問・良問が出され、出演者たちも頭を悩ませている。今回はくずパチチームとして岡野陽一と空気階段・鈴木もぐら、スクープTVから寺井一択と加藤やさしさ、パーラーカチ盛りから見取り図・盛山晋太郎とYouTuber・日直島田の、計6人が参加した。

パチンコ、スロット、雑学などジャンルによってレベル分けがされているが、この中でも盛り上がった良問が「パチンコ20」。内容は、ある機種の大当たり振り分けグラフを見ただけで、どの機種かを答えるというものだった。

通常時は10ラウンドのみで、RUSH突入が55％、非突入が45％。さらにRUSH時は出玉が3パターンに分かれていた。ヒントはこれだけという難題だったが、寺井がいち早くボタンを押すして答えると、これが見事正解。「っしゃあ！」と喜ぶと、これを横で見ていた島田は思わず「くっそ悔しい」「いい問題作る！」と、悔しさとともにパチンコ・パチスロの知識を問う企画としてはぴったりだと絶賛していた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

