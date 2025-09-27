ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が26日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）にVTR出演。人気芸能人やアーティストらとの飲み会エピソードを語った。

今回の番組ゲストは、ロックバンドWANIMA。

熊本出身のドラム・FUJIは、同郷の有名人と交流があり「高良健吾くんが倉科カナさんを紹介してくれて。元々、村上宗隆選手と高良健吾くんと僕で飲んでたんですけど。そこに倉科さんも集まって。今回は、その3人（FUJI、倉科、村上）でご飯行きました」と明かした。

ここで番組では、村上のインタビューVTRを紹介。FUJIと知り合ったきっかけは「FUJIくんは高校の先輩。かぶってはないですけど同じ高校。九州学院ってつながりを大事にしてる。お笑い芸人の無法松さんも九州学院。その方主催の食事会があった時、FUJIくんが最後の10分で来ていただいて。そこで連絡先を交換させていただいて。食事に何度か行くようになって。3カ月に1回は会う。オフシーズンになると結構ご飯行く」と話した。

FUJIについて「面倒見がめちゃくちゃ良い」「僕は予定を組むのが苦手なんですけど、それにも合わせてくれて。ありがたいと思ってます」と説明。

倉科らとの飲み会については「中野の焼肉屋でマッコリを飲んで。なかなかの量をみんなで飲んで。沖縄料理屋に移動して泡盛。みんなお酒強い。僕も結構酔っ払ってたのであんまり覚えてない。言っていいのか分からないですけど、便器の前にいるFUJIくんの写真が送られてきた。こんな感じで倒れてて寝てたみたいな」と楽し気に振り返った。