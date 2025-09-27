»°±ºæÆÊ¿¡¡¡Ö¥Ñ¥¤¥»¥ó¤È½é¥é¥¦¥ó¥É¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¥é¥¦¥ó¥ÉÊó¹ð¤Ë¡ÖWÃæÄÅ¤Ï¤Û¤ó¤È¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»°±ºæÆÊ¿¡Ê37¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê40¡Ë¤È¤Î½é¥é¥¦¥ó¥É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥¤¥»¥ó¤È½é¥é¥¦¥ó¥É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¸ÅÄ¤é¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ç¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¡£82¡¡ÌÜ»Ø¤»70Âæ¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡×¤ÇÆ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£2007Ç¯ÈÇ¤ÇÀ¸ÅÄ¡¢2011Ç¯ÈÇ¤Ç»°±º¤¬ÃæÄÅ½¨°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö#½éÂå¤ÈÆóÂåÌÜ¡¡#¥¤¥±¥Ñ¥é¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ëÃæÄÅ¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¡×¡ÖWÃæÄÅ¤Ï¤Û¤ó¤È¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÆó¿ÍÄÁ¤·¤¤¤«¤é¼Ì¿¿¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÃæÄÅ¥Ú¥¢ºÇ¹â¡×¡Ö°ì½Ö2¿Í¤ò¸«´Ö°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£