ヨーロッパでロシアのドローンによる領空侵犯が相次ぐなか、EU（＝ヨーロッパ連合）の防衛相らが、ロシアとの国境に「ドローンの壁」を設置することで合意しました。

【映像】領空侵犯し落下したロシアのドローン

「実に、我々は明白な課題に直面している。ロシアはEUとNATOを試しており、我々は断固として結束し、即座に対応しなければならない」（EUの防衛相にあたるクビリウス欧州委員）

ポーランドやフィンランド、バルト三国などのEUの9カ国とウクライナは26日、「ドローンの壁」構築について初の国防相級会合をオンラインで開きました。

「ドローンの壁」構想は、ロシアとの国境付近の空域をレーダーや赤外線などで常に監視し、ドローンの侵入を検知したり追跡したりするもので、26日の会合で設置することで合意したということです。

9月、ヨーロッパでは、ポーランドやルーマニアなどでロシアのドローンが領空侵犯したほか、デンマークの複数の空港に所属不明のドローンが相次いで飛来し、空域閉鎖の措置が取られるなど議論が加速しています。

「ドローンの壁」構想は、10月1日にコペンハーゲンで予定されているEU非公式首脳会議でも議題になるとみられます。（ANNニュース）