¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤ÈSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Æü¥¿¥¤¹çºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¡Ê10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¤¬10·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦´ÆÆÄ¤¬»£±Æ¤ÎÃÏ¤Î¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËºÆ¤Ó½¸·ë¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥½¥¦¥¿¡Ê¿¹ºê¡Ë¤È¥«¥¤¡Ê¸þ°æ¡Ë¤¬±¿Ì¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¾ì½ê¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¸ª¤òÁÈ¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¸þ°æ¹¯Æó
¡¡º£ºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊBL¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø2gether¡Ù¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¡¼¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆü¥¿¥¤¹çºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¿¹ºê¤È¸þ°æ¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢Åìµþ¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿2¿Í¤¬¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò²¹¤«¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÆüËÜ¤«¤é¡¢£×¼ç±é¤Î¿¹ºê¤È¸þ°æ¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£¥¿¥¤¤Ç¤Î¸ø³«¤ò11·î13Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¥ã¥¹¥È¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¡£10·î31Æü¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤Ø¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤²¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥½¥¦¥¿¤È¥«¥¤¡¢2¿Í¤Î´¶¾ð¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¥í¥±ÃÏ2²Õ½ê¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¥½¥¦¥¿¤È¥«¥¤¤¬±¿Ì¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤ËË¬¤ì¤ë¾ì½ê¡£ËÜÍè¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï²÷À²¤Î²¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¥¹¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤êµÞî±¡È±«¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥ó¡É¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£Í½´ü¤»¤Ì±«¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢¶öÁ³¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Á³¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¡£±«Î³¤ÎÃæ¤Ç¸òº¹¤¹¤ë»ëÀþ¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤´¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¶»¤òÂÇ¤ÄÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥ë¥ó¥Ô¥Ë¡¼¸ø±à¤È¡¢¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ù¥ó¥¸¥ã¥¥Æ¥£¸ø±à¤Î´Ö¤Ë²Í¤«¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ê¿åÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹2¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢´õË¾¤ÈÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
