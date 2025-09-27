ＴＢＳの若林有子アナウンサーが２７日、同局系「王様のブランチ」に出演。食レポに挑戦した後輩新人アナに生放送でダメ出しした。

この日の中継では、ブランチリポーターの日向未来と長尾翼、中谷恒幹の両新人アナウンサー２人が都内で行われている「餃子からあげ祭り」のロケに参戦。餃子の食レポに挑戦した長尾アナは、口いっぱいのほお張ってうまくしゃべれず。オリエンタルラジオの藤森慎吾から「さわやかでフレッシュでよかったんですけど、肝心の餃子が見えなかった」とツッコまれた。

唐揚げの食レポに挑戦した中谷アナは箸を持つ手の震えが止まらず、ニッチェ・江上敬子が「すごいおいしさが伝わってきたんですけど、手がすごく震えていたなという」と笑わせた。

終始、ぎこちないままで中継が終わると、日向から「今週は新人アナのお２人に参戦していただきましたが、スタジオの若林先輩、２人の中継いかがでしたか？」と振られると、若林アナは「そうですね。一生懸命さはとっても伝わりました。後で一緒にオンエア見返そうね」と笑みを浮かべながらも、やんわりダメ出ししていた。

「よろしくお願いします」と顔が強張ったままの２人に、藤森が「ちょっと俺、後で謝りにいこう。もしかしたら、傷つけちゃったかもしれない」と恐縮。若林アナは「強く育てていきますので、皆さん温かく見守っていただけたら」と応じていた。

若林アナはこの日までに更新した自身のインスタグラムで２０代最後の夏休みでエジプトを旅行したことをつづり、写真を投稿した。