【京都】エース・エリアスの“推しゴール”を柿谷曜一朗さんが絶賛「日本代表では上田綺世しかできない」【KICKOFF！KANSAI】

８月のＪ１リーグ月間ＭＶＰに輝いた京都ＦＷラファエル・エリアス選手が、自身のベストゴールを明かした。ゲストの元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんも驚く一撃。優秀監督賞には曹貴裁監督が選ばれ、好調を象徴する１か月となった。



▼「京都のユニフォームを着て決められたことは本当に嬉しい」



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ゲストには元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんを迎えた。





Ｊリーグの８月度月間ＭＶＰに輝いたのは京都サンガＦ．Ｃ．のエースＦＷラファエル・エリアス選手。先月の名古屋グランパス戦で復帰すると、８月の４試合で７ゴールと得点量産した。京都の上位進出に大きく貢献する２年目のブラジル人は「キックオフ！カンサイを結構見ているよ。日本語を覚えながら。めっちゃ楽しんで見ています」とのこと。エリアス選手は自身が思う“味”のあるゴールが、第２８節ファジアーノ岡山戦の一撃だという。「テクニックやパワーなど自分の持っているものが凝縮されたゴール。京都のユニフォームを着て決められたことは本当に嬉しい。京都で素晴らしい時間を過ごして３度目の賞を取れてうれしい」と喜んだ。柿谷さんは「日本代表でできるとしたらこのゴールは上田綺世選手しかできない」と絶賛。岡山戦での豪快なゴールを称えた。また、京都の曹貴裁監督は８月度の月間優秀監督賞を受賞。８月、４試合全勝に導いた指揮官は「スタッフと選手の協力。誰かのミスをしっかりカバーしてチーム全体でゴールに向かう意識は日に日に増している。でも賞をもらった喜びより勝ち点３の方が大事」と引き締めた。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年９月２１日（日）放送分の収録より）