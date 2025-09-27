◆米大リーグ レッドソックス―タイガース（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のタイガース戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場した。２回先頭の第１打席で中前安打。０―３の４回無死二塁で中前適時打、７回先頭の第３打席では左前打でチャンスメークした。

タイガース先発マイズとの対戦。２回先頭の第１打席はカウント１―１から内角低めへのスライダーを中前に運んだ。４回に３点を先取され、その裏に先頭のブレグマンがエンタイトル二塁打で出塁。吉田は高めに入った初球の速球を打って二遊間を破る適時打を放ち、１点を返した。本拠フェンウェイパークは大歓声。ラジオ実況アナは「ドーモ アリガトー！ マサの打撃がホットです！」と興奮気味に伝えた。

第３打席は７回先頭で迎え、逆方向の左前へライナーではじき返す安打で出塁。ラファエラの二塁打で１死二、三塁となり、ローの中犠飛で２点目のホームを踏み、１点差に迫った。

吉田の３安打は２日のガーディアンズ戦以来、今季４度目。

レッドソックスは４年ぶりのポストシーズン進出へマジック１。この試合に勝つか、アストロズが敗れれば、決定になる。