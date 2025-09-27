ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬·è¾¡ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ê¥ó¥·¡¼¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤Ç2Ï¢¾¡
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¡¢ºÆ¤Ó¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¡ËÂè8Àá¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ê¥ó¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¡£ÃæÂ¼¤È´Øº¬Âçµ±¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï¤Ï0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿48Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÃæÂ¼¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¥é¥Þ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥ë¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï87Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢´Øº¬¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ÜÀÒÁûÆ°¤Ë¤è¤ê½ÐÃÙ¤ì¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢º£·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥Âè6Àá¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥ÌÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤ò´Þ¤áÄ¾¶á2»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼Àï¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¡ËÂè8Àá¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ê¥ó¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¡£ÃæÂ¼¤È´Øº¬Âçµ±¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï¤Ï0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿48Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÃæÂ¼¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¥é¥Þ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥ë¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï87Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢´Øº¬¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ÜÀÒÁûÆ°¤Ë¤è¤ê½ÐÃÙ¤ì¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢º£·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥Âè6Àá¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥ÌÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤ò´Þ¤áÄ¾¶á2»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼Àï¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£