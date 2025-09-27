ビースト系ユニットオーディション「BEASTAGE」から誕生└BHNX┘（ビーハンクス）、「日プ」元練習生らデビューメンバー6人決定 最終審査で急遽枠追加
【モデルプレス＝2025/09/27】男性ユニットオーディション「BEASTAGE（ビーステージ）プロジェクト」に独占密着した番組『BEASTAGE』（毎週金曜25時45分〜）の最終話が、26日に放送された。デビュメンバーが決定した。
【写真】「日プ」元練習生も 筋肉コンセプトの新ボーイズグルメンバー
同番組では、株式会社Mama＆Sonが主催する同社初の男性ユニットオーディション「BEASTAGE（ビーステージ）プロジェクト」に独占密着。選考の過程から、野性味あふれる“ビースト系”ボーイズユニット誕生までの軌跡を追う。このオーディションでは“HUNK”をコンセプトに掲げ、「Heart-warming（心温まる）」、「Ultimate（究極の）」、「Noble（気高い）」、「Kinniku （筋肉）」という4つの要素を兼ね備えた唯一無二のパフォーマンスユニットを発掘・育成。また、合宿期間中にベンチプレス 70kg以上達成することがミッションとして課されている。そして、オーディション参加者はグループとしてのメジャーレーベルデビューを目指す。
1週間の強化合宿、韓国での武者修行を経て7人に絞られたメンバーたち。韓国では、韓国俳優歴16年のコ・テジンが途中参加し、最終審査を前に元AKB48西野未姫の弟である西野成真、玉木雅也が辞退。2人の辞退を受け、二次審査で脱落した「PRODUCE 101 JAPAN」元練習生・高野慧（※「高」は正式には「はしごだか」）が繰り上げで、復活を果たし、7人が最終審査に進んだ。
ここまででベンチプレス70kgを持ち上げることも全員クリア。最終審査では、課題曲「BURN」「ROAD」と曲調の全く異なる2曲を披露した。
そしていよいよデビューメンバーの発表へ。メジャーデビュー経験のある和田光平、元メンズアイドルのリーダー・杉浦豪、ハワイ出身の最年少・リューク、SNS総フォロワー16万人・高橋憲太、ドラマや舞台で活躍中の羽田野孝介の5人の名前が呼ばれた。するとここで、デビューメンバは5人と伝えられていたが、審査員で話し合いをした結果、枠を急遽追加したことを発表。6人目に高野が選ばれ、デビューが決定した。
6人のユニット名は「└BHNX┘（ビーハンクス）」。「BEASTAGE」の“B”とたくましさを表現する“HUNKS”を掛け合わせ、両端に腕を力強く掲げたポーズを表現している。（modelpress編集部）
和田光平（29）
アパレルスタッフ／大阪府出身／身長175cm／体重65kg
杉浦豪（27）
フリーター／東京都出身／身長180cm／体重67kg
リューク（20）
大学生／ハワイ出身／身長186cm／体重70kg
高橋憲太（25）
ソロシンガー／兵庫県出身／身長180cm／体重75kg
羽田野孝介（25）
俳優／大分県出身／身長184cm／体重71kg
高野慧（25）（※「高」は正式には「はしごだか」）
フランス菓子店スタッフ／東京都出身／身長177cm／体重61kg
