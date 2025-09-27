いとうあさこ、timelesz原嘉孝を絶賛 再共演の経緯明かす「素晴らしい俳優様」
【モデルプレス＝2025/09/27】お笑いタレントのいとうあさこが、9月26日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。timelesz（タイムレス）の原嘉孝の印象を語った。
【写真】timelesz新体制お披露目の様子
いとうは、9月26日〜10月5日に東京・本多劇場にて上演される自身が旗揚げメンバーの劇団「山田ジャパン」の新作舞台「ドラマプランニング」で原と共演。原とは舞台「愛称⇆蔑称」（2024年）以来2度目の共演となる。
この日、「山田ジャパン」主宰の山田能龍とともに笑福亭鶴瓶からインタビューを受ける原の写真が公開され、さらに2023年3月に放送されたSnow Man目黒蓮がゲスト出演した際にインタビューを受けた原の写真も登場。いとうは「原先生と！」と山田とともに写る原に笑顔になり、「やっぱり雰囲気違うねだいぶ絞ったな、こう見ると」と2023年当時に比べてかなりスリムな印象になった現在の原の様子に驚いた。
さらにいとうは原を「素晴らしい俳優様」と絶賛。「舞台に向き合う感じが本当に1本で、そこは信用ができるなと思って『またやろうね』って」と前回の共演の際に感じた原の印象を振り返り、「今稽古中なんですけど、山田ジャパンにまた出てもらおうって」と今回の共演の経緯を明かした。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
